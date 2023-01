Les professionnels du tourisme commencent leurs recherches de saisonniers sur la côte bretonne

Rebelote pour les professionnels du tourisme. Certains patrons de restaurants, de bars ou d'hôtels commencent à se creuser la tête pour recruter des saisonniers en Bretagne. "Je débute tout juste cette semaine", commente Henri Lorenzy, qui tient une brasserie de près de 200 couverts entre la gare de Saint-Malo et intra-muros. Il cherche cinq saisonniers en salle et en cuisine d'ici fin mars, alors que la saison commence dans quelques mois. L'objectif étant de former son équipe en amont.

"Il faut diffuser des annonces le plus possible, explique le chef d'entreprise. C'est tous les réseaux-sociaux. On poste des annonces sur toutes les pages spécialisées, comme Saint-Malo Job. On travaille avec le lycée hôtelier de Dinard pour trouver des jeunes en formation. Il faut, entre guillemets, prendre tout ce qui se présente."

Aider les candidats à trouver un logement

Des recherches pas simples pour la majorité des professionnels du tourisme, notamment depuis le début de la crise sanitaire. En juin dernier, il manquait près de 50 000 saisonniers en Bretagne, selon le Conseil régional. Les patrons essaient donc de convaincre, par différents moyens. Henri Lorenzi propose depuis plusieurs années au moins deux jours de congés successifs aux salariés de son restaurant, un salaire au-dessus du SMIC et de l'aide pour trouver un logement. Il s'agit de la principale demande des candidats dans une commune balnéaire comme Saint-Malo.

Le patron se tourne entre autres vers l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Côte d'Emeraude (UMIH) : "Il y a une expérimentation qui a été menée l'année dernière. Une vingtaine de chambres de l'internat du lycée hôtelier de Dinard ont été mises à disposition du syndicat de la restauration. Il recommence ça l'été prochain, pour que l'on puisse proposer le plus possible de postes avec un logement", souligne le Malouin.

Des patrons confiants pour la saison

Un dispositif accueillit les bras ouverts par les professionnels du tourisme de Saint-Malo rencontrés. Dans la même rue qu'Henri Lorenzy, Sébastien Halou espère recruter trois saisonniers d'ici juillet et août dans son hôtel-restaurant. Il compte bien le proposer à ses futurs salariés.

"On a aussi déjà prêter une des nos chambres quelques jours à une jeune femme pour éviter de faire de la route et de dépenser de l'argent inutilement, avant qu'elle trouve un logement", pointe le chef d'entreprise. Des patrons confiants pour les prochaines semaines.