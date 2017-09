Les professionnels du tourisme en Corrèze n'ont pas tous souffert de la météo cet été

La saison touristique n'est pas catastrophique. C'est ce que disent tous les professionnels corréziens selon l'enquête du Comité départemental du tourisme. Mais la saison s'avère très contrastée.

Le mauvais temps aurait pu briser les espoirs des uns et des autres, cela n'a pas été vraiment le cas au vu du premier bilan dressé par le Comité départemental du tourisme de la Corrèze. Comme chaque année celui-ci a interrogé les professionnels pour connaître leur ressenti. 156 exactement ont ainsi été sondés. 47 % d'entre eux disent que leur saison a été bonne voire très bonne. C'est 5 points de moins que l'année dernière. Mais en revanche dans les 53 % restant, 25 % jugent leur saison très mauvaise et là c'est trois plus que l'année dernière.

Les hôteliers sont les heureux de l'année

Ce sont les patrons de sites de visites qui sont les plus satisfaits. A l'autre bout de la chaîne il y a les gérants d'activités de plein air, sport et loisirs. La météo est bien en cause. De même que pour la fréquentation des campings, 36 % d'entre eux estiment avoir fait une mauvaise saison. Ils étaient seulement 13% en 2016. Et du coup ce sont les hôtels qui en ont profité avec un taux d'occupation en légère hausse en juillet et plus encore en août. Globalement la plupart des professionnels constatent que la durée moyenne des séjours a beaucoup baissé par rapport à 2016, de même que le panier moyen des touristes. De fait les plus déçus de leur saison cette année sont les restaurateurs. Seuls 14 % d'entre eux sont satisfaits.