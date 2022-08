Les professionnels du vin en colère face à la suppression de l'étiquette "Sud de France"

Vous ne les verrez bientôt plus sur les bouteilles. La marque Sud de France, créée par Georges Frêche, l'ancien Préfet de la région Languedoc-Roussillon en 2006, doit désormais disparaître. Dans un courrier adressé aux professionnels du secteur, le Préfet d'Occitanie annonce que l'étiquette ne respecte pas les réglementations de la protection des indications géographiques. En sommes, cette marque serait trop confuse sur l'origine géographique de la production des vins.

Cette mention est utilisée par tout un secteur viticole depuis 16 ans. Des professionnels du vin ont donc envoyé une lettre au Préfet d'Occitanie Etienne Guyot pour demander un moratoire. Réponse, le 22 août, de ce dernier : le Préfet propose la mise en place d'un groupe de travail avec les acteurs du Vin "afin de convenir plus précisément, avec les services de l'Etat, des modalités d'accompagnement de l'ensemble des producteurs, et en particulier ceux qui apposaient la mention « Sud de France » sur leurs bouteilles". Il insiste sur sa volonté d'accompagner les professionnels dans cette transition d'ici le millésime 2023.

Perte d'identité pour les professionnels du secteur

Cette décision est un nouveau coup de massue pour le secteur. "Il y a eu le Covid, la taxe Trump, la guerre en Ukraine, les restrictions de l'export en Chine... cette décision vient au plus moment mauvais pour ce secteur", dénonce Jean-Pierre Van Ruys, producteur de vin au Domaine de l'Anio, à Aniane. Il est aussi président de l'IGP Saint-Guilhem le Désert.

Ce logo Sud de France, "c'est une forme d'identité collective, qu'on a peu à peu installé, et on ne peut pas s'arrêter d'un coup", confie Jean-Pierre Van Ruys.

L'autre crainte, aussi : perdre une clientèle internationale. "Il est possible que des clients étrangers nous disent 'si vous n'avez plus Sud de France, nous on va faire autre chose'", ajoute Jean-Michel Sagnier, président de la Fédération Héraultaise des vins IGP. Il tient aussi une cave coopérative de 250 exploitants à Saint-Bauzille-de-la-Sylve.

Lui non plus ne comprend pas la décision du Préfet. "On a été surpris. [...] On aussi des stocks d'étiquettes, de bouteilles, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Je suis inquiet, oui, parce que ça fera automatiquement des pertes. C'est difficile de les chiffrer, on ne sait pas trop où on va"

Les professionnels du vin aimeraient trouver des solutions face à la suppression de ces étiquettes. L'idée d'une nouvelle marque de substitution a été évoquée, mais ce n'est pas simple à mettre en place. "Il faut tout reconstruire, donc avoir beaucoup d'argent. On n'y arrivera pas... à ce jour la situation économique mondiale est telle qu'il est difficile d'envisager d'aller vite sur une nouvelle marque", déplore Jean-Michel Sagnier.

Cette décision surprend aussi Gilles Gally, président de l'UEVM, le syndicat des négociants en vin du Languedoc. L'étiquette permettait aux consommateurs, surtout internationaux, de connaître plus facilement l'origine des vins. "Ce sont des centaines de millions de bouteilles qui ont été vendues avec cette marque", estime le metteur en marché.

"Il faut en recréer une nouvelle parce qu'on a besoin d'un lien qui unit l'ensemble de nos vins. c'est pas évident pour un consommateur de faire le lien entre un Languedoc, ou un Saint-Guilhem le Désert. Il lui faut un moyen pour lui faire comprendre facilement que tous ces vins proviennent d'une même région."

Gilles Gally a de l'espoir pour l'avenir de la marque Sud de France : selon lui, un compromis, une nouvelle solution, sera trouvée entre le Préfet et les professionnels. La première réunion se tiendra courant septembre, après les vendanges.