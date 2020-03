Paris : les agences de voyages en difficulté à cause du coronavirus

A cause de l'épidémie de coronavirus, depuis plusieurs semaines, les agences de voyages et les tour-opérateurs subissent une baisse d'activité. Exemple dans une agence de voyages de Paris.

Dans les agences de voyages, les clients se font de plus en plus rares depuis plusieurs semaines.

L'inquiétude règne pour les tour-opérateurs et les agences de voyages. A cause du coronavirus, depuis février, ils subissent une baisse d'activité. -25% d'activité en février pour les tour-opérateurs, -60% la dernière semaine de février, assurent Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage, et René-Marc Chikli, président du Seto.

Plusieurs dizaines de clients reportent ou annulent leur voyage

A Paris, où l'offre de voyages est considérable, les conséquences se font aussi sentir. C'est le cas dans l'agence de Jeannette, une agence de voyages du 16ème arrondissement de Paris.

Là-bas, en ce moment, les clients ne se bousculent clairement pas, et le téléphone ne sonne pas beaucoup non plus : "Toutes les destinations sont impactées ! Normalement là c'est la saison pour ouvrir les ventes d'été, sauf que les gens n'ont pas envie de rentrer dans l'agence et de réserver un voyage.", explique-t-elle.

Comme si ça ne suffisait pas, plusieurs dizaines de clients reportent ou annulent carrément leur voyage : "On annule tous les dossiers sur l'Italie en ce moment. Sans frais, à condition bien sûr que la compagnie aérienne ne vole pas."

On a annulé car on a des enfants, et on ne voulait pas rapporter des cochonneries à la maison - Luis, qui a annulé son voyage en Italie

Luis est un client de l'agence, il a justement annulé des vacances en Italie avec sa femme : "On a décidé d'annuler car on a des enfants, et on ne voulait pas rapporter des cochonneries à la maison. Moi je m'en fiche un peu mais ma femme avait peur, et mes enfants aussi, ils ne voulaient pas qu'on parte."

Les affaires vont mal et Jeannette craint des conséquences sérieuses pour certaines agences de voyage : "Sans une bonne trésorerie, certaines agences vont avoir de gros problèmes, je pense même qu'il peut y avoir des fermetures."

Pour éviter d'en arriver là, les professionnels du voyage soumettent plusieurs solutions au gouvernement, comme arrêter de payer les charges sociales patronales pendant la durée de la crise.