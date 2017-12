En 2017, les franc-comtois sont encore plus nombreux que les années précédentes à avoir commandé leurs cadeaux sur internet. Face à la multiplication des colis, les professionnels du secteur s'organisent.

Belfort, France

Peut-être avez-vous, vous aussi, commandé vos cadeaux de Noël en ligne. En tous cas les nord franc-comtois sont de plus en plus nombreux à le faire. En moyenne, c'est 45 000 colis qui sont distribués chaque jour par La Poste dans la région Franche-Comté pendant la période de Noël. Les relais colis, ces commerces où les clients peuvent venir chercher leurs paquets, sont souvent pris d'assaut.

Plus de place dans les relais colis

A Belfort, les cartons s'empilent dans les relais colis. Et il n'est pas toujours facile de trouver de la place pour les stocker. "Les gros cartons, je ne peux pas les ranger dans les casiers. Je suis obligé de les poser par terre (...) même dans les toilettes. Je n'ai pas le choix, sinon on ne peut plus marcher" confie ce commerçant belfortain, qui possède un magasin d'informatique qui est un point de colis relais.

Une tendance à la hausse

La période de Noël est toujours un moment de forte activité pour les relais colis et la Poste. Mais cette année, le volume des colis circulant en Franche-Comté a encore augmenté par rapport à l'année précédente.

Des renforts à La Poste

Pour anticiper cette période d'activité, et éviter de surcharger ses employés, La Poste emploie des personnes supplémentaires au mois de Décembre. Ce sont majoritairement des intérimaires, qui s'occupent uniquement de la livraison de colis. Dans le Territoire de Belfort, ils sont 10 à être spécialement affectés à cette tâche. Ils livrent une centaine de colis chacun chaque jour.