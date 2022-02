Les professionnels de la restauration peinent à recruter des saisonniers sur le littoral gardois

Il est difficile d'attirer des saisonniers sur le littoral gardois Les professionnels de la restauration l'ont une nouvelle fois constaté ce mardi lors du Forum Littoral de l'emploi organisé au Grau-du-Roi. Au total, 145 recruteurs étaient présents dans les allées du palais des sports et de la culture. Il y avait 1.655 offres d'emplois à la clé. La matinée était consacrée aux métiers de la restauration. Mais à l'ouverture, les candidats n'étaient que six devant les portes. Parmi eux, Clara, 19 ans. "Je suis étudiante en licence et je souhaite décrocher un emploi de serveuse pour financer mes études" précise t-elle. Plus loin, Nicolas, 22 ans, est venu avec une trentaine de CV. "Je recherche un poste de cuisinier pour juillet et août" affirme cet Héraultais.

L'offre étant supérieure à la demande, nous devons chouchouter les candidats car il y a désamour des métiers de la restauration - reconnait ce restaurateur grauléen

Des allées quasiment vides © Radio France - GJ

Installée derrière sa table, avec son casquette sur la tête, Sarah, de la paillote "Effet Mer" à la Grande-Motte, est quelques peu désespérée. "Je n'ai vu qu'une candidate en deux heures. Du boulot, il y en a. Nous recrutons même des personnes sans expérience" reconnait-elle. Mais Cédric, directeur de restauration au Miramar au Grau-du-Roi, en convient, les salaires ne sont plus attractifs dans la restauration.

Quand j'ai commencé dans ce métier, je gagnais deux fois plus que mon père qui était salarié dans une entreprise. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous allons devoir faire des efforts même si certains ont déjà commencé - Cédric du Miramar

Un effort pour éviter une pénurie de main d'œuvre cet été dans la restauration.