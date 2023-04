Les promoteurs du parc éolien au large de Mers-les-Bains et du Tréport annoncent le début du chantier en 2024

Dans un communiqué publié ce jeudi, Ocean Winds, Sumitomo Corporation et la Banque des Territoires annoncent "la décision finale d'investissement" du projet de parc éolien au large du Tréport et de Mers les Bains et sa mise en service "à partir de 2026."

ⓘ Publicité

Un projet à près de 3 milliards d'euros

Lancé en 2013, le projet prévoit la construction et l'installation de 62 éoliennes qui seront situées à 15 kilomètres des côtes. Le parc alimentera "chaque année 850 000 personnes en électricité", précisent les promoteurs qui rappellent également que l'investissement est "d'environ 2,7 milliards d'euros."

Après la levée des derniers recours déposés en France par les opposants au début de l'année, les porteurs du projet affichent donc leur confiance pour le démarrage du chantier en 2024. Mais la contestation existe toujours. "Au plan juridique en France nous sommes arrivés un peu au bout de la procédure classique, c'est-à-dire qu'on a été débouté de notre requête au Conseil d'Etat, de façon d'ailleurs incompréhensible mais bon, c'est passé", explique Georges Clément, président de l'association Sauvegarde Côte d'Opale, Picardie et Albâtre.

Un nouveau recours devant la Commission Européenne

"Par contre nous avons, avec les pêcheurs, initié une nouvelle démarche auprès de la Commission Européenne", poursuit Georges Clément. Un recours qui porte sur "l'environnement, la pollution, l'atteinte à l'activité des pêcheurs. C'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte, dans la mesure où les projets de parcs éoliens ne doivent pas entraver l'exercice d'une activité existante."