Les propos d'Emmanuel Macron sur les contrôles au faciès agitent encore la police à Nîmes

De gros bouchons en toute fin d'après-midi ce vendredi autour du rond point de Nîmes-Ouest. Comme leurs homologues Lozériens et de l'hexagone, les policiers Nîmois, (un vingtaine) ont répondu à l'appel du syndicat Alliance Police Nationale Gard. Distribution de flyers "payés pour servir, pas pour mourir" et distribution de confiseries aux automobilistes bloqués au bas-mot une heure. Autoroute, route d'Alès et accès au centre-ville de Nîmes ont mis quelques temps à retrouver un mode circulatoire normal.

Un rond-point devenu le symbole de la contestation

Après les gilets jaunes qui l'ont occupé plus souvent qu'à leur tour, ce sont cette fois les policiers qui se saisissent du rond-point de Nîems-Ouest (seulement une petite heure). Dire que les policiers gardois, lozèriens, de France et de Navarre ont mal pris "l'interview pour les jeunes" du Président de la République n'est pas peu dire. Colère immédiate de ces soupçons au plus haut niveau de l'état, de "contrôles au faciés". La querelle n'est pas vidée, cette action sera renouvelée et "de façon plus massive" menace Alliance Police Nationale, le 18 Décembre prochain veille des grands départs en vacances.

Des mères et des pères Noël très en colère sur le rond-point de Nîmes-Ouest. - Alliance Police Nationale