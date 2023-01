Les prospectus en papier dans les boîtes aux lettres, bientôt de l'histoire ancienne ?

Chaque année en France, plus de 800.000 tonnes de prospectus sont distribués.

Un Français sur trois déclare faire ses courses en fonction des prospectus qu'il reçoit chez lui, selon une étude du cabinet NielsenIQ datant de décembre 2022. Pourtant, plusieurs groupes de la grande distribution alimentaire ont annoncé l'arrêt de la distribution de prospectus papier pour cette année 2023. Le groupe E. Leclerc cessera d'en distribuer à partir de septembre, les supermarchés Cora dès ce 10 janvier. Chez Intermarché, 240 de ses 1.850 magasins doivent passer au tout numérique en ce mois de janvier également. Carrefour prévoit le passage au numérique de "80%" de ses catalogues "dès 2024". D'autres supermarchés prennent l'initiative localement, comme à La Rochelle . Et les enseignes du groupe Casino, Franprix et Monoprix n'en distribuent déjà plus depuis plusieurs années. "D'ici cinq ans, il n'y aura plus de distribution de publicité" dans les boites aux lettres, professe Youcef Saadat, 20 ans d'ancienneté comme distributeur de prospectus chez Adrexo.

Ça coûte cher

Plusieurs facteurs expliquent ce désamour, selon Laurent Landel, président de Bonial, qui vend aux magasins une solution de communication numérique à destination des consommateurs. Le premier est "l'inflation insupportable du coût de la pâte à papier ", explique-t-il. À 20 centimes environ le prospectus, c'est un budget qui se compte "en centaines de milliers d'euros" pour un seul hypermarché. Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des magasins E. Leclerc, évoquait une hausse de "40% en deux ans", sur franceinfo le 12 décembre.

Ça pollue

Autre explication, "la prise de conscience écologiste des consommateurs", qui pousse les enseignes à réduire leur utilisation du papier, poursuit Laurent Landel. Chaque année, il est distribué entre 800.000 et 900.000 tonnes de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres françaises. Or Michel-Edouard Leclerc souligne que l'Ademe, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, "constate que 40% des prospectus partent à la poubelle".

"Leclerc distribue l'équivalent de 50.000 tonnes de prospectus papier. C'est l'équivalent de huit fois le poids de la Tour Eiffel", détaille-t-il. "Si on peut s'économiser ça, à la fois en termes financier, mais aussi dans le bilan carbone de nos activités, je pense qu'on fait un gros progrès", estime le président du comité stratégique des magasins E. Leclerc.

Selon lui la fin des catalogues papier a été "accélérée par les demandes sociales" : "Avec le stop pub, le oui pub, on s'aperçoit qu'il y a peu de gens qui expriment leur volonté de recevoir des prospectus papier". Depuis le 1er septembre, le dispositif "Oui pub" est expérimenté dans 11 zones tests de France. Il interdit par défaut la distribution d'imprimés publicitaires, sauf si les consommateurs ont collé sur leur boîte aux lettres la mention "Oui pub".

Un manque à gagner ?

Les prospectus sont pourtant une manne financière non négligeable pour les supermarchés. Supprimer les imprimés publicitaires est "un vrai risque commercial", assure Michel-Edouard Leclerc dans un communiqué sur la question. Selon une étude du cabinet NielsenIQ, 31% des Français déclaraient en décembre faire leurs courses en fonction des prospectus reçus chez eux. Si l'on aurait pu imaginer un rebond de leur utilisation pour les promotions qu'ils offrent, en cette période d'inflation, il n'en est rien : le chiffre était le même en 2020.

"Il va falloir convaincre les derniers irréductibles fans du prospectus", anticipe Michel-Edouard Leclerc, "et garantir à tout le monde la continuité des promos" en investissant "pour rendre visible les prix et les produits." Mais investir dans quoi ?

Le numérique, beaucoup plus efficace

La publicité en ligne a évidemment relégué notre boîte aux lettres au second plan. Le cabinet NielsenIQ constate en effet une "digitalisation des prospectus". Michel-Edouard Leclerc "s'interroge" d'ailleurs "sur l'investissement que représentent" les prospectus papier et "l'efficacité en retour qui est très faible". Il faut dire que la publicité en ligne est bien plus efficace. NielsenIQ calcule une augmentation du chiffre d'affaire de 8% sur les clients ciblés par une promotion personnalisée.

C'est donc vers la pub en ligne que l'essentiel des budgets colossaux dédiés à l'impression et la distribution de prospectus devraient être dirigés à l'avenir. Chez E. Leclerc, la majeure partie de la communication se fera désormais sur internet. Serons-nous alors inondés de publicités ciblées sur les sites que nous visitons et sur les réseaux sociaux ? Sans parler de la "communication promotionnelle par email et SMS", souligne Claude Charpain, directeur général de l'agence Dékuple spécialisée dans la communication numérique. Michel-Edouard Leclerc promet aussi d'investir dans "la diffusion de l'appli Leclerc". Pourra-t-on imaginer, dans un futur proche, des notifications de promotions envoyées directement sur les téléphone des clients ?

Mais le numérique pollue aussi

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le remplacement progressif des prospectus par de la publicité en ligne n'est pas forcément une bonne nouvelle pour notre planète. "Le digital a aussi ses aspects négatifs, ça pollue aussi, il va falloir tenir une balance intéressante pour la planète", admet Michel-Edouard Leclerc.

La communication numérique "est loin d'être neutre en matière d'émission carbone", abonde Laurent Landel, de Bonial. Dans le cadre de l'expérimentation "Oui Pub", l'Ademe doit mener une étude "comparée de l'impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d'imprimés et de celles effectuées par voie numérique". Résultat attendu en seconde partie d'année 2024.