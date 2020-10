Les prud'hommes de Riom donnent raison aux anciens salariés de la Seita

Les ex-Seita on obtenu satisfaction. Le Conseil des Prud'hommes de Riom vient de reconnaître que leurs licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse. Une première victoire mais probablement pas la fin de la bataille judiciaire face à Imperial Tobacco.

Le téléphone n'arrête pas de sonner dans le cabinet de leur avocat. Les anciens salariés de la Seita se font expliquer le jugement rendu mercredi dernier par le Conseil des Prud'hommes de Riom. Ils sont 71 à avoir obtenu satisfaction, quasiment deux ans après le début de la procédure, puisque l'audience de conciliation remonte au 28 novembre 2018.

Dans ses motifs, le Conseil des Prud'hommes de Riom estime que le motif économique n'est pas établi, que la Seita n'a pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement et que les licenciements sont requalifiés en licenciements sans cause réelle et sérieuse. La Seita est déboutée de l'ensemble de ses demandes. Cela ouvre donc le droit pour les salariés à des dommages et intérêts. Des sommes variables selon leur ancienneté, quelques milliers d'€uros mais certainement pas une fortune.

Quatre ans après les licenciements

Ils peuvent également bénéficier de dommages et intérêts pour insuffisance de formation ainsi qu'un rappel de prime d'ancienneté. 13 salariés protégés et 9 retraités ont eux aussi obtenu satisfaction sur ce point. Les montants ne sont pas énormes mais la victoire est symbolique pour les salariés. Ils retiennent notamment une phrase du jugement "il est constaté que l'usine de Riom contribuait à hauteur de 530 millions d'€uros de dividendes sur le seul exercice 2016".

Cette victoire en premier ressort n'est qu'une première étape. La bataille juridique risque de durer avec un appel probable de la Seita. Ce sera alors à la cour d'Appel de Riom de se prononcer. Avant peut-être ensuite un recours en cassation. Les anciens salariés, licenciés en novembre 2016, vont devoir encore faire preuve de beaucoup de patience.