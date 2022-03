Les Prud'hommes donnent raison à des salariés de Copirel à Mazeyrat d'Allier

Plus de trois ans après le licenciement des 82 salariés de Copirel, à Mazeyrat d'Allier, le conseil des Prud'hommes a estimé vendredi 18 mars que cette procédure était sans cause réelle et sérieuse annonce le syndicat FO 43.

La justice estime que leur licenciement est "sans cause réelle et sérieuse".

C'est une nouvelle victoire pour les anciens salariés de Copirel, qui fabriquaient des literies à Mazeyrat d'Allier (Haute-Loire). Le vendredi 18 mars, soit plus de trois ans après la fermeture du site et la perte de leur emploi, les Prud'hommes estiment qu'il s'agit de licenciements "sans cause réelle et sérieuse". En juin 2019, l'inspection du travail avait déjà donné raison à 12 anciens employés du fabricant qui travaillait avec Blutex ou Merinos.

"Aucune recherche sérieuse de reprise du site"

Les salariés qui avaient saisi le conseil vont donc être indemnisés annonce FO. "Le conseil des Prud'hommes considère que la lettre de licenciement ne justifie pas suffisamment, avec des éléments probants, la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe" se réjouit le syndicat dans un communiqué. "Les juges estiment que les offres de reclassement à l'autre bout de la France étaient "peu réalistes au vu des difficultés de mobilité et des contraintes familiales". Dernière raison avancée par la justice : "aucune recherche sérieuse de reprise du site" avant sa fermeture définitive.

Quatre-vingt-deux employés avaient perdu leur emploi le 1er mars 2019.