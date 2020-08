Limoges : les puces de la cité jouent les prolongations durant cet été, un bol d'air pour les brocanteurs

"Je vous fais les deux à 20 euros !" "Non, 18 !" La bataille s'engage entre client et brocanteur. Le but ? Faire la meilleure affaire. "J'ai eu cette caisse et ce vieux étendoir à vaisselle des années 50 pour 18 euros finalement ! J'ai bien négocié", sourit Nicole.

Ce dimanche 9 août, sur les puces de la cité à Limoges, une grande majorité des clients et brocanteurs portent un masque. Ce n'est donc pas toujours simple de se faire comprendre. Slim est brocanteur. "Déjà qu'avec les étrangers, c'est parfois difficile de marchander alors là avec le masque c'est encore plus compliqué !"

Cet été, les puces de la cité sont présentes plus souvent. Les étals remplis d'occasions s'installent dans les rues limougeaudes deux fois par mois. Murielle Blain est à l'origine de ce changement de règle. Elle est responsable de l’événement depuis le mois de janvier 2020. "Avec la crise sanitaire, de nombreux vides-greniers dans la région ont été annulés. Cela fait, économiquement, du bien à nos exposants ces deux sessions par mois. En plus, d'habitude, les rues de la ville sont bien moins animées à cette époque de l'année. On redonne vie à la ville en quelque sorte."

Une année particulière pour Murielle Blain à la tête des Puces de la cité depuis janvier 2020. © Radio France - Thomas Vinclair

La crise touche durement les brocanteurs

La crise est passée par là. La reprise se fait à petits pas pour le secteur de la brocante. Slim se réjouit de pouvoir exposer deux fois par mois mais le brocanteur voit que ses clients dépensent surtout lors l'événement situé au début du mois. "Celui à la fin, les gens n'ont pas forcément les mêmes moyens. C'est normal les retraites ou les salaires ne sont pas toujours tombés à la fin du mois."

En plus de subir l'annulation de nombreux vides-greniers, les brocanteurs voient disparaître de nombreuses sources d'approvisionnement. _"D'habitude, je me fournis dans des grandes foires internationales ou sur des grands événements, e_xplique Carlos, brocanteur limougeaud. Mais aujourd'hui, ils sont tous annulés les uns après les autres. Pareil pour les recherches chez les particuliers, les gens nous ouvrent moins leurs maisons avec la crise sanitaire. En ce moment, c'est bien plus difficile de trouver la perle rare pour nous, les professionnels. "

Pour tous, ces puces de la cité de cet été sont tout de même "un véritable bol d'air". Le prochain rendez-vous est prévu le dimanche 30 août.