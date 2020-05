Les Puces de Saint-Ouen vont pouvoir rouvrir dès vendredi

Une bonne nouvelle pour les antiquaires et brocanteurs ! Dès ce vendredi, le Marché des Puces de Saint-Ouen peut rouvrir ! L'annonce a été faite ce jeudi par les organisateurs de ces 12 marchés situés sur sept hectares aux portes de Paris, en Seine-Saint-Denis. Ils étaient fermés depuis le début du confinement, depuis deux mois. Clients et commerçants réclamaient la réouverture de ce plus grand marché d'antiquités et d'occasion au monde.

Pour pouvoir garantir aux chineurs la réouverture des Puces, un protocole commun de sécurité sanitaire est mis en place, validé par les autorités. Selon les organisateurs, la Préfecture a "imposé" une "importante condition complémentaire", à savoir l'interdiction des déballages dans les allées des marchés et dans les rues des Puces, en dehors des boutiques, sous peine d'amende et de fermeture administrative.