Les Pyrénées-Atlantiques, département test, pour améliorer les recrutements dans l'hôtellerie restauration

Face aux difficultés rencontrées par les professionnels à cause de la crise sanitaire, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie Béarn et Soule et l'Etat ont lancé un partenariat pour identifier les besoins des établissements et les aider notamment dans leurs processus de recrutement.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie Béarn et Soule (UMIH) et la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, ont lancé un partenariat pour aider les hôtels et les restaurants durement touchés par la crise sanitaire. Il s'agit d'une opération pilote en France, qui a vocation à inspirer d'autres départements.

Identifier les besoins et améliorer le recrutement

Dans le cadre de ce partenariat, sept établissements, des brasseries et des hôtels-restaurants du Béarn, ont été choisis pour expérimenter cette opération, lancée début 2020. Spécialisé dans les ressources humaines, Fabrice Cloarec a conseillé les gérants. "On a d'abord fait un état des lieux sur leur entreprise et surtout on a pris le temps d'identifier leurs besoins et leurs attentes notamment en terme de recrutement".

Jusqu'à maintenant, les entretiens c'était : "tu es dispo, bon et bien tu fais un essai demain !" Alors que maintenant je m'attache davantage à voir si la personne peut coller à notre façon de travailler

Le conseiller a donné de nouveaux outils aux professionnels pour leur permettre de mieux diriger leurs entretiens et ainsi de recruter plus efficacement et durablement leur personnel. "Jusqu'à maintenant, les entretiens c'était : "tu es dispo, bon et bien tu fais un essai demain !" Alors que maintenant je m'attache davantage à voir si la personne peut coller à notre façon de travailler" raconte Geneviève Pommiès, gérante de la Brasserie Royale à Pau. "Souvent, dans notre métier, on a la tête dans le guidon, on veut vite embaucher pour répondre aux besoins, mais ça nous dessert" reconnaît la restauratrice.

Le conseiller en ressources humaines a particulièrement insister aussi sur la qualité de vie au travail auprès des professionnels, un point non négligeable pour les salariés qui projettent de travailler dans l'hôtellerie-restauration. Ces conseils et outils ont été résumés dans un guide pratique, qui sera distribué aux professionnels d'ici mi-juin.

250 salariés recherchés en Béarn d'ici deux mois

Ce partenariat et cette démarche sont indispensables selon l'Umih 64 car, à quelques jours de la réouverture, les hôtels et restaurants peinent à trouver du personnel qualifié. "Comment en si peu de temps on va trouver du personnel compétent ? C'est en cours de travail avec Pôle Emploi, mais ça ne va pas suffire, les délais sont trop courts !" s'inquiète Lionel Imirizaldu. Le vice-président de l'Umih Béarn et Soule estime que pour répondre aux besoins du secteur, près de 250 salariés doivent être embauchés en Béarn dans les deux prochains mois.