En Nouvelle Aquitaine, les Pyrénées-Atlantiques détiennent le record de la plus grande inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Prés de 500 euros de moins pour un salaire net mensuel selon une étude de l'INSEE.

Pays Basque, France

Il fait bon vivre dans les Pyrénées-Atlantiques mais il ne fait pas bon regarder les feuilles de paie à la fin du mois pour les femmes ! L'INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques ) a épluché les salaires nets mensuels des femmes et des hommes dans les 12 département de La Nouvelle Aquitaine en 2014. Les Pyrénées-Atlantiques arrivent en tête du plus gros écart salarial : prés de 500 euros ( 485 euros exactement ) devant la Gironde (460 euros) et loin très loin devant la Creuse où l'écart est le plus faible (180 euros).

Les femmes plus rares aux postes de cadres

L'INSEE apporte plusieurs raisons à cette forte inégalité salariale que subissent les femmes :

- les emplois dans l'Industrie sont nombreux dans les Pyrénées-Atlantiques bien payés mais en majorité occupés par des hommes.

- tous secteurs confondus, les femmes totalisent moins d'heures de travail, plus souvent au chômage ou à temps partiel.