Les quarante ans de la victoire de Ladrecht, au nom de tous les mineurs

On célèbre ce vendredi le quarantième anniversaire de la victoire de Ladrecht, repoussée deux ans de suite pour cause de pandémie. Treize mois de lutte du 5 Mai 1980 au 12 juin 1981 qui ont participé au maintien de l'exploitation minière - alors promise à la fermeture totale en 1975 - jusqu'en 2003. Occupation du puit de Destival, manifestations et la victoire : le régime minier de fin de carrière (on perdait avant jusqu'à 80% de son salaire) et 300 embauches. Un exemple de ce qu'étaient les luttes des mineurs et des ouvriers de tout un bassin d'emploi.

"Ça a été une victoire majeure des mineurs, c'est à dire que c'est une lutte de treize mois. Effectivement, s'il n'y a pas une solidarité qui l'accompagne, c'est très difficile, explique Alain Martin. On sait que les luttes sont longues et pénibles, et que les syndicalistes ont besoin de soutien à la fois moral et financier, et donc cette lutte-là qui a perduré pendant treize mois a bien eu ce soutien et le soutien de tout le bassin alésien. Il y a eu tous les salariés de toutes les professions qui se sont mobilisés pour soutenir cette lutte des mineurs qu'ils estimaient juste. Toutes les corporations, des pêcheurs, des vignerons, des paysans, des artistes, des écrivains, des intellectuels, des scientifiques. Tout le monde a soutenu cette lutte qui a pu perdurer 13 mois et qui a pu déboucher sur des avancées, puisque c'est une lutte victorieuse. Ce qu'on veut fêter aujourd'hui, c'est cette victoire puisque que cette lutte a permis de faire reculer de plus 30 ans la fermeture annoncée de toutes les mines cévenoles. Elle a permis également l'embauche de 300 jeunes. Elle a permis aussi l'implantation de nombreuses entreprises dans le bassin, alésien. Toutes ces entreprises sont venues s'installer dans le cadre de la reconversion suite à la lutte des mineurs de Ladrecht.

Et aujourd'hui, que reste-t-il de cette lutte dans le bassin alésien?

Le problème, c'est bien ça : c'est que malheureusement ces politiques très néfastes pour notre industrie. On voit que toutes ces entreprises qui étaient venues s'installer, qui avaient créé de nombreux emplois dans le bassin alésien, malheureusement, maintenant, elles sont à l'agonie (..) .Crouzet a fermé, par exemple. Sans bruit.