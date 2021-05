Déconfinement : les quatre refuges du Parc national des Pyrénées rouvrent le 9 juin

Vous pourrez retourner dans les refuges du Parc national des Pyrénées dès le mercredi 9 juin. Une date commune de réouverture pour les 4 endroits : le refuge d'Ayous dans la vallée d'Ossau, le refuge des Espuguettes dans la vallée de Luz-Gavarnie, le refuge d'Arlet dans la vallée d'Aspe et celui de Migouélou dans le val d'Azun.

Le protocole sanitaire est le même que l'an dernier. Il faut venir avec du savon et du gel hydroalcoolique, des chaussons, un sac de couchage, du linge de toilette et du papier toilette et respecter les consignes et les horaires communiqués par les gardiens. Pour des raisons sanitaires, les oreillers, draps, couvertures, couettes ne seront pas mis à disposition.

Réservation obligatoire

En revanche, si vous voulez en profiter, la réservation est obligatoire.

refuge d'Ayous : réservation par mail à refuge.ayous@gmail.com, au 05.59.05.37.00 à partir du 9 juin ou en ligne

refuge d'Arlet : réservation au 05.59.36.00.99 ou au 06.77.14.43.71 ou en ligne

refuge des Espuguettes : réservation au 05.62.92.40.63 ou par mail lesespuguettes@gmail.com

refuge de Migouélou : réservation au 06.74.23.89.47 ou par mail refugemigouelou@outlook

Vous pouvez réserver votre nuit ou votre repas. Il n'y aura pas d'accueil sans réservation précise le Parc national des Pyrénées dans son communiqué.