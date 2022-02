Vincent Bolloré choisit la Bretagne pour passer la main

Vincent Bolloré passe la main à ses enfants ce 17 février à Ergué-Gabéric, dans le Sud Finistère. Dans les faits, le milliardaire breton qui approche les 70 ans, va garder la main sur plusieurs dossiers sensibles. Mais c'est un jour symbolique. L'homme d'affaire, qui a transformé l'entreprise familiale de papeterie OCB en un empire financier et médiatique en une quarantaine d'année, va annoncer officiellement sa retraite, au manoir de l'Odet, la demeure familiale, ce 17 février, jour anniversaire des 200 ans d'existence de l'entreprise Bolloré.

Les usines à Ergué-Gabéric emploient 1000 salariés

La manufacture de papier d'Odet, fondée par Nicolas Le Marié et reprise quelques années plus tard par la famille Bolloré, était spécialisée dans le papier cigarette. Le fameux OCB, des usines Odet-Cascadec- Bolloré. Elle était au bord du dépôt de bilan en 1981 lorsque Vincent Bolloré, jeune banquier d'affaire à Paris, décide de la reprendre avec son frère. Il passe alors du papier cigarette au film plastique, puis aux condensateurs électriques, aux batteries au lithium et aux bus électriques. Entre temps, le groupe se développe dans l'affrètement de combustibles, la production de tabac, les finances, les médias... et devient un empire qui pèse 8 milliards d'euros et inquiète jusqu'au sénat sur la question de concentration des médias et ses relations avec Eric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle. Ici, en Bretagne, les deux usines locales emploient désormais 1000 salariés, selon les chiffres fournis ce 16 février 2022 par la DRH locale.

Le maire est confiant dans l'avenir

À Ergué-Gaberic, les habitants qui acceptent de s'exprimer, se fichent pas mal des polémiques autour du milliardaire. Ils retiennent l'emploi, les taxes et les équipements publics qu'elles financent... et l'attachement de Vincent Bolloré à la Bretagne : à Beg Meil sur la commune de Fouesnant, à l'île du Loch qu'il a acquis dans l'archipel des Glénan et évidemment à Ergué-Gabéric, le berceau de l'empire. Quant aux questions que cette passation de pouvoir peut générer, le maire d'Ergué, Hervé Herry se dit _" confiant et serein quant aux intentions de Cyril Bolloré_, le fils qui doit reprendre la partie industrielle, et donc les sites d'Ergué. La municipalité a d'ailleurs prévu du foncier dans l'hypothèse de futurs développements."