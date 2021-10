Les rames des deux lignes de tramway de Tours auront un design compatible mais pas forcément identique

C'est une étape de plus avant l'entrée en service de la deuxième ligne du tramway de Tours, fin 2025 : une entreprise vient d'être retenue pour s'occuper du design des rames et des stations de cette deuxième ligne.

L'entreprise en question est l'agence tourangelle RCP, celle qui s'est déjà occupée de la première ligne, lancée en août 2013. Pour autant, les deux lignes ne seront pas forcément identiques.

"Nous avons un très beau tramway reconnu à l'international. On doit en être fier et avoir, pour la deuxième ligne de tramway, le même niveau d'exigence en terme de design et en terme de projet culturel - Wilfried Schwartz, président du syndicat des mobilités de la métropole de Tours

Ce qu'a demandé le syndicat des mobilités de la métropole de Tours, c'est de la continuité : à priori, pas question de mettre des rames oranges ou vertes sur la deuxième ligne. Le design extérieur des rames de la première ligne fait l'unanimité, y compris à l'étranger, il faudra donc rappeler ce qui existe déjà, sans pour autant que ce soit forcément la même chose. "Le matériel roulant doit être interchangeable" explique Wilfried Schwartz. "Si il y a une difficulté avec une rame sur la première ligne, on doit pouvoir utiliser une rame de la ligne deux, c'est du bon sens. Les rames seront compatibles aussi en terme de design, mais elles seront pas forcément identiques". Outre le design des rames, ce marché de près de 250.000 euros concerne aussi les stations, qui devront toutes être végétalisées.

La métropole veut par ailleurs mettre en place un projet culturel, pour lequel il faut encore choisir un artiste international. En 2013, Daniel Buren avait été retenu. Si il n'est pas candidat ou si il n'est pas retenu cette fois-ci, les lignes blanches et noires qu'il a créées pour les portes et les stations de la première ligne ne pourront pas être utilisées sur le matériel de la deuxième ligne. "Les lignes de Buren sont vraiment liées à son œuvre. Donc effectivement, si l'artiste choisi cette fois n'est pas Buren, on ne pourra pas avoir ses lignes".

Le design du matériel de la deuxième ligne de tramway de Tours ne sera pas connu avant l'an prochain.