Les raquettes et le ski de randonnée ont la cote au Pays Basque

Faute de remontées mécaniques et de ski alpin, les amateurs de sports de glisse se rabattent sur les raquettes et le ski de randonnée et s'éloignent un peu des stations. Les professionnels tentent de suivre.

Au magasin Les Accros du Ski, à Biarritz, Thomas gère la location de matériel. Son petit stock de ski alpin n'a presque pas bougé depuis le début de la saison hivernale. "On a eu deux locations, je crois. Sinon, ce n'est quasiment que du ski de randonnée, de la raquette, quelques luges aussi. Ce sont vraiment des pratiques alternatives par rapport à d'habitude." Thomas décrit des profils de clients très variés. Des habitués du ski alpin qui "veulent profiter de la saison d'hiver" malgré l'absence de remontées mécaniques, des jeunes qui se mettent aux raquettes et au ski de randonnée qu'ils jugent plus écolos, des seniors qui choisissent la sortie en compagnie d'un guide...

On est toujours limités à cinq personnes - Bixente Oyhenart, accompagnateur en montagne

Mais les guides en montagne ne profitent pas forcément du succès des raquettes et du ski de randonnée. Car beaucoup de personnes préfèrent partir seules, remarque Robert Larrandaburu, guide de montagne basé à Tardets. Et les hôtels ne sont pas complets comme ils pouvaient l'être l'année passée. Autant de clients en moins. "On a des demandes, mais qui sont en sursis, par rapport aux ouvertures éventuelles d'hôtels, etc. Par contre, quand on se promène (...) on rencontre pas mal de gens qui vont d'eux-mêmes sur les pistes." Les guides doivent aussi respecter un protocole sanitaire qui les empêche d'accompagner de grands groupes."On est toujours limités à cinq personnes" précise Bixente Oyhenart, basé à Saint-Just-Ibarre. "Ce n'est pas la période la plus intense de l'année."

Robert Larrandaburu : "Nous sommes un peu coincés par ces groupes de 5 personnes" Copier

Les professionnels s'adaptent malgré tout à cet engouement nouveau pour les raquettes et le ski de randonnée. Responsable commercial du magasin Les Accros du Ski mais aussi moniteur de ski alpin, Kelyan a changé son fusil d'épaule pour cette saison : il propose des cours de ski de randonnée. Et ce n'est pas toujours facile. Si les débutants apprécient l'idée de sortir des stations, de profiter de nombreux chemins, voire du hors piste, "il y a une notion de sécurité qui est beaucoup plus importante" relève Kelyan. "C'est un petit peu différent, mais on essaie de s'adapter. Il y a beaucoup de demande."