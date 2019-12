Les Béarnais et les Bigourdans se rassemblent une nouvelle fois ce jeudi contre la réforme des retraites, au lendemain des annonces du Premier ministre.

Les rassemblements du jeudi 12 décembre en Béarn et en Bigorre

Pau, France

Cette nouvelle journée de grève était déjà prévue avant même qu'Edouard Philippe ait formulé ses annonces pour le projet de réforme des retraites. Deux manifestations sont donc organisées ce jeudi en Béarn et en Bigorre.

Rendez-vous à 10 heures devant la Bourse du travail à Tarbes

Rendez-vous à 10h30 place de Verdun à Pau

Les horaires et lieux de rendez-vous sont identiques aux dernières manifestations. Le 5 décembre, plus de 10.000 Palois avaient défilé dans les rues, tandis que 8.000 personnes s'étaient rassemblées à Tarbes. Mardi 10 décembre, il y avait environ 5.000 personnes à Pau et à Tarbes.