Les RDV des transitions économiques : les entreprises finistériennes innovantes et en grande forme en 2023

Terre d'innovation aujourd'hui, que sera le Finistère demain : un territoire à la pointe face au défi climatique ? Une société plus numérique et plus juste ? Une terre souveraine sur le plan alimentaire ? Un département à la pointe des Tiers-lieux pour échanger les savoirs ?

Des acteurs de l'économie finistérienne, des innovations durables, de l'insertion, de l'agriculture, de l'agro alimentaire et du monde bancaire s'expriment sur la bonne santé des entreprises finistérienne en 2023, leur optimisme et leur capacité à s'adapter à la crise sanitaire, à l'inflation, aux prix des matières premières et de l'énergie et aux défis climatiques, au micro d'Axel Perret sur France Bleu Breizh Izel.

L'économie sociale et solidaire emploie et crée du lien selon Philippe Fillette des Ateliers Fouesnantais

Philippe Fillette est le directeur depuis 17 ans de l'asso "Les Ateliers Fouesnantais" qui emploie 400 personnes (dont beaucoup de personnes en situation de handicap ou éloignées de l'emploi) dans le sud Finistère dans les domaines du recyclage, du paysage et de la blanchisserie industrielle.

Sophie Jourdain-Vercelletto partage sa passion de l'environnement avec Explore

Juriste de formation, directrice générale du Vendée Globe entre 2003 et 2010, Sophie Jourdain-Vercelletto est la co-fondatrice en 2013 avec le skipper Roland Jourdain du fonds de dotation Explore et de Kaïros Sailing Environnement à Concarneau. Une entreprise qui allie performance sportive et performance environnementale avec "We Explore", le catamaran en fibre de lin qui a terminé 2e de la dernière route du Rhum. Explore est l'outil des nouveaux explorateurs en Cornouaille, un incubateur pour les ingénieurs dans leur démarche scientifique et écologique.

La philosophe Gabrielle Halpern est l'auteure de "Tous Centaures" aux éd. Le Pommier © Radio France - Laurent Le Troadec

La philosophe Gabrielle Halpern veut un discours positif sur la jeunesse et parler d'avenir

Docteure en philosophie, diplômée de l’École Normale Supérieure, cette Lyonnaise a travaillé dans divers cabinets de Ministères : Gabrielle Halpern a publié "Tous centaures ! Eloge de l’hybridation" (Le Pommier, 2020). Hybridation à l'image du smartphone aujourd'hui qui sert à téléphoner, se réveiller, s'informer. Elle fait l'éloge des fermes urbaines, des universités qui proposent des doubles-cursus intégrés, des tiers-lieux... Les entreprises doivent être pour elle des lieux innovants, inclusifs, qui apportent du sens pour les générations suivantes, mais aussi du collectif, de la remise en question au niveau du management, afin de créer des structures plus humbles et plus agiles.

Avec la crise énergétique, Sébastien Floc’h directeur général de Sill a du s'adapter

Sébastien Floc’h est le directeur général de Sill, fondée en 1962 par deux marchands de beurre à Plouvien. Entreprise agroalimentaire emblématique bretonne sur le secteur des produits laitiers et de la nutrition, elle emploie 1500 salariés en Finistère, Ille-et-Vilaine et Gironde. Une entreprise en grande forme avec un chiffre d'affaire de 610 M € en 2022 mais qui doit s'adapter avec la crise énergétique, notamment sur sa nouvelle tour de séchage du lait à Landivisiau (95M € investis), une activité très énergivore qui avait été pensée avec une alimentation à 100% par le gaz.

Daniel Sauvaget PDG fondateur d'Ecomiam, adepte de la sobriété positive

Ecomiam, fondée en 2009 à Quimper figure parmi les 3 grands de la distribution française de produits surgelés (64 % viandes), derrière Picard et Thiriet. Coté en bourse depuis 2020, Ecomiam a vu son chiffre d’affaires progresser de 18 % en 2022. La recette de son PDG : des produits bruts surgelés 100 % d’origine France, 400 références seulement, pas de suremballage. Daniel Sauvaget fondateur d'Ecomiam est un adepte de la sobriété positive et laisse les producteurs agirent selon leurs convictions, au risque de se faire épingler par les opposants à l'élevage des volailles en cage par exemple. Il a lancé en 2023 une contribution à des projets labellisés bas carbone, sous la forme d'un soutien financier.

L'hybridation en question aux Rendez-vous des transitions 2023

Le directeur du Crédit agricole du Finistère Benoît Lucas annonce que la banque se lance dans les énergies décarbonées

Avec 1500 salariés, 450 000 clients, le Crédit agricole du Finistère est la banque d’un Finistérien sur deux. Son directeur Benoît Lucas annonce une bonne année 2022, aussi bonne que 2021 malgré la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et l'inflation avec un chiffre d’affaire en croissance de 0,9% à 264 M€. Alors que le Crédit agricole avait récemment été épinglée avec BNP Paribas et Société Générale par Carbon4Finance (une société qui fournit des données au secteur financier) mais aussi par la Banque centrale européenne, comme les principales entreprises du CAC 40 émettrices de gaz à effet de serres en raison des investissements liés aux énergies fossiles, le Crédit Agricole du Finistère a annoncé ce 30 mars 2023 se lancer comme énergéticien avec une nouvelle filière qui prendra des parts dans des structures qui produisent de l’énergie 100 % décarbonée dans le département.

