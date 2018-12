Les réactions après l'annonce de la fermeture du site Ford à Blanquefort

Blanquefort, France

Ford a décidé de fermer son site girondin de production de boîtes de vitesse de Blanquefort qui compte 872 salariés. L'annonce a été faite en comité d'entreprise ce jeudi. Ford estime que le plan du seul repreneur en lice, Punch, n'était pas assez solide. C’est en fini de 45 ans d'histoire industrielle. C'est Jacques Chaban Delmas, maire de Bordeaux à l'époque, qui avait obtenu l'installation de Ford à Blanquefort. L'usine avait été inaugurée en juin 1973 par petit-fils de son fondateur du groupe Henri Ford 2.

Après l'officialisation de la décision de Ford de ne pas accepter l'offre de reprise de Punch, les réactions se multiplient.

Jean-Luc Gleyze le président du conseil départemental de la Gironde, et Christine Bost, première vice-présidente et conseillère départementale du canton des Portes du Médoc, dénoncent "indécence du constructeur américain". Ils écrivent être "scandalisés par la stratégie de Ford. Une stratégie indigne au regard des 7 milliards de profits que le groupe a dégagé en 2017", d'autant que Ford "a bénéficié il y a cinq ans, de 25 millions d'euros de subventions publiques".

Dans un communiqué, Alain Rousset, le président de la Région Nouvelle Aquitaine "veut croire que tous les efforts engagés par les deux groupes (Ford et Punch) et les représentants des salariés n'ont pas encore été vains et appelle à tirer profit des jours qui viennent pour parvenir à une solution durable sur le plan industriel et raisonnable sur le plan social".