Les refuges en montagne en Savoie et en Haute-Savoie pourraient rouvrir à partir du 2 juin

Les refuges en montagne pourraient rouvrir dès le 2 juin. La secrétaire d'état à la transition écologique Emannuelle Wargon a annoncé sur Europe 1 ce jeudi matin qu’elle proposerait au Premier ministre Edouard Philippe de rouvrir les refuges en montagne le 2 juin, sous conditions.

Ce 2 juin a des allures de pics à conquérir. Une voie ouverte qui reste à tracer. Les conditions sont drastiques : une baisse des capacités d’accueil, des repas décalés, plus de nettoyage et des réservations obligatoires. Il n'y a pas plus de détails pour l'instant.

Une perspective encore floue vue du Mont-Blanc

Antoine Ratin, guide haute montagne, coordonne les refuges de la voie normale du Mont-Blanc en Haute-Savoie : le Goûter, le Nid d'aigle ou encore Tête-rousse. 10.000 passages par saison et une trentaine d'employés. "Ce 2 juin est au moins une perspective. On espère que nos collègues de la vallée auront la même. Après, il nous manque le détail toutes les mesures sanitaires."

Le refuge du goûter dans le massif du Mont-blanc (Haute-Savoie). © Radio France - Francis Gaugain

➤ Ouvrir le 2 juin est-ce jouable ? "Les journées ne font que 24 heures. Nos fournisseurs seront-ils prêts ? On sera sûrement obligés de décaler un peu"

➤ Ouvrir avec une capacité réduite de moitié par exemple, est-ce rentable ? "Si vous me poussez dans mes retranchements, je vais vous dire qu'en divisant par deux la fréquentation, ce n'est pas viable."

Il est hors de question de créer un foyer de contamination dans un refuge(...) Mais nous ne sommes pas des hôtels. - Antoine Ratin refuge du Goûter

➤ Les mesures sanitaires sont-elles applicables ? " Le gel hydro-alcoolique, c'est déjà le cas. On a installé des distributeurs dès l'an dernier. Nettoyer, ça veut dire quoi ? Chaque recoin ? Combien de fois par jour ? Nous devons absolument protéger les usagers et aussi notre personnel. Il est hors de question de créer un foyer de contamination dans un refuge."

➤ Pour quelle clientèle ?"Les étrangers constituent la moitié de notre fréquentation. Quid de la limite des 100 kilomètres ? Qui de la fermeture des frontières ?"

D’autres gardiens de refuges plus petits nous ont tenu des propos bien plus abrupts. "On va mourir de la paperasserie", "on n’a pas vocation à devenir des blocs opératoires", "autant ne pas ouvrir dans ces conditions et laisser la haute montagne aux seuls bivouacs", etc...

Et quand il y a un orage en montagne, comment maintenir la distanciation sociale ? Antoine Ratin est catégorique : "Nous ne sommes pas des hôtels. Nous sommes des refuges. Et nos portes doivent toujours rester ouvertes."

En Vanoise, on a beaucoup avancé sur les protocoles sanitaires

Chaque refuge aura la liberté de son protocole, mais devra le faire valider par le maire et le préfet. Ce principe de bon sens est salué par tous car le quotidien des refuges est tellement variable selon l'altitude ou la superficie. Cela dit, dans le Parc National de la Vanoise, (Savoie), tous les protocoles des 16 refuges seront mis en cohérence, et coordonnés avec le Parc. Comme l'explique sa directrice Eva Aliacar, "les règles ne vont pas changer d'un refuge à l'autre, sinon on court le risque qu'elles ne soient ni appliquées ni comprises."

Refuge des Barmettes au-dessus de Pralognan-la-Vanoise dans le Parc National © Radio France - Bleuette Dupin

Un travail de tous les instants devrait permettre d'ouvrir quelques refuges Savoyards "mi-juin" suffisamment tôt pour "tester les mesures sanitaires avant la grosse saison de juillet et août."

Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on va y arriver ! - Eva Aliacar directrice du Parc de la Vanoise

➤ La capacité d'accueil sera réduite de 20 %.

➤ Les logements de 4 ou 6 places seront réservés au même groupe ou famille. "On ne mélangera plus les groupes."

➤ Les randonneurs en individuel sont basculés vers des tentes avec matelas, installées par les refuges, à l'extérieur. "C'est du bivouac pour une nuit, pas du camping !"

➤ La grande table commune, c'est fini. On pourra servir des rations individuelles dans ses propres bentos qu’on trimballe durant sa randonnée. Repas en terrasse privilégiés. A l'intérieur des bâtiments, il pourra y avoir des repas collectifs

➤ Des protections en plexiglas sont dressées pour l’accueil et le paiement qui se feront dehors.

Ne plus mélanger les groupes

Le maître-mot est de ne plus mélanger les groupes. On est aux antipodes de l’ "esprit refuge" mais on n’a pas le choix. Le pire scénario, nous disent tous les professionnels, serait qu’un refuge devienne un foyer de contamination.

Si l'ouverture des refuges semble être devenue une priorité, c'est que "les autorités se sont rendues compte qu'on ne peut pas ouvrir la montagne sans ces bases essentielles" estime Eva Aliacar, la directrice du parc national de la Vanoise.