Les régularisations de charge explosent pour les locataires HLM

"Je ne sais pas comment je vais faire", "on vit pour payer", "nous allons droit vers l'endettement".. Les messages d'incompréhension et d'indignation de locataires HLM ardennais abondent sur les réseaux sociaux en général et sur le groupe Facebook "habitat08 ou le bailleur de la honte" en particulier.

Habitat 08 vient d'envoyer les régularisations de charges locatives pour l'année 2022. Sur les 10 500 logements du parc du bailleur social, les 9000 foyers ne disposant pas de compteurs individuels sont concernés.

Jusqu'à 58,85 euros le mètre cube d'eau chaude

Le montant total des régularisations attendues par Habitat 08 en juillet s'élève à un million d'euros, soit en moyenne 111 euros par foyer. Mais la facture grimpe très haut pour certains : elle dépasse le millier d'euros pour 150 logements et atteint 2500 à 3000 euros dans les cas les plus extrêmes, renseigne Habitat 08. Plusieurs locataires de Vouziers font état d'une facture à 58,85 euros le mètre cube d'eau chaude !

Chez Plurial Novilia, bailleur social en Ile-de-France et dans le Grand-Est, les régularisations ont déjà été envoyées en mars. 11 8227 ménages (sur les 36 000 logements du parc) se sont vus réclamer plus de 3 millions d'euros, soit en moyenne 259 euros par foyer.

Le prix du gaz en cause

Habitat 08 explique ce rattrapage par le fait que les provisions versées chaque mois par les locataires ne suffisent pas. Le tarif de l'eau appliqué depuis l'été dernier a subi des augmentations entre-temps qui n'avaient pas pu être anticipées. Le tarif de l'eau froide, voté par les collectivités, a augmenté en moyenne de 5 à 6 % dans les Ardennes. Celui de l'eau chaude, impacté par la hausse du coût du gaz et de l'électricité a bondi de 53%. La hausse va jusqu'à 140% pour les foyers dépendant d'une chaufferie collective au gaz.

"Habitat 08 ne réalise aucun bénéfice sur ces régularisations et refacture à l'euro près", assure Jacques Samoy, responsable des relations avec les locataires. Le bailleur social ne fait que l'intermédiaire avec les fournisseurs d'énergie.

600 demandes de renseignement par jour

Par téléphone, par mail, par courrier, les 7 conseillers du centre de relation avec les locataires mis en place par Habitat 08 voilà un an traitent jusqu'à 600 demandes de renseignement par jour. Le premier réflexe est de vérifier les consommations afin de s'assurer qu'aucune fuite n'est à l'origine de l'augmentation de la facture.

Il existe des aides mobilisables auprès de son bailleur social** en fonction de ses ressources, du simple étalement de paiement, au fonds de solidarité pour le logement, en passant par Soli'aide, une prime de 600 euros qui s'ajoute au chèque-énergie.

Les provisions mensuelles vont aussi augmenter

Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, en plus de cette régularisation pour l'année 2022, les provisions versées chaque mois avec le loyer vont logiquement elles aussi être revues à la hausse pour éviter une nouvelle régularisation douloureuse en juillet 2024. Habitat 08 table sur une augmentation moyenne de 60% de ces charges mensuelles.

À l'échelle nationale, en 2022, près de la moitié des organismes HLM ont vu le nombre de retard de plus de trois mois pour le paiement de loyers augmenter de plus de 10 %.