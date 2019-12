Les Relais Colis amènent des clients potentiels dans les commerces auxerrois

Auxerre, France

Pour Antony le propriétaire de la Petite Boite à Auxerre, être relais colis présente beaucoup d'avantages Et tout d'abord celui de faire venir du monde dans sa boutique. "On a déménagé il y a trois ans et on a voulu faire passer le message. Faire connaitre le magasin, le nouvel environnement. En ce moment ça monte avec les fêtes mais on est entre 60 et 80 colis en moyenne par jour."

"Ça vaut toutes les publicités du monde" : Antony de la Petite Boite

Mais l'objectif , ce n'est pas de remettre le maximum de colis. C'est que les clients achètent ce qu'il y a dans la boutique. "Il y a plein de gens qui viennent 4 ou 5 fois pour retirer un colis. Ils font du repérage. Ensuite, certains reviennent acheter quelque chose. Ça vaut toutes les pubs du monde et en plus je suis payé. Un petit peu."

Antony de la Petite Boite à Auxerre © Radio France - Damien Robine

Mais ça rapporte combien exactement. 30 à 40 centimes par colis selon Mathieu qui tient un tabac presse à Auxerre. Ce n'est pas grand chose. Lui ce qui l'intéresse, comme Antony, c'est de faire venir le maximum de clients potentiels. "On estime aujourd'hui qu'une personne sur vient qui vient chercher son colis, viendra consommer dans nos magasins."

En période de fête c'est 100 à 110 colis par jour

Mais il n'y a pas que des avantages. Tout ces colis qui arrivent dans la boutique c'est une charge de travail conséquente. Et plus particulièrement à l'approche des fêtes de fin d'année. "En règle générale nous avons entre 20 et 30 colis par jour. Mais en période de fête, ça peut monter jusqu'à 100 ou 100 colis. Donc là, ça va pas désemplir jusqu'au 30 décembre."

Le reportage Copier

Et c'est bien là le problème pour Patricia. Depuis plus de 30 ans , elle dirige la boutique JT'M dans la rue du temple à Auxerre. Et les colis, elle n'en peut plus. "Aujourd'hui c'est beaucoup trop de manipulations. Il y a quand même beaucoup de colis dans la réserve. Pendant ce temps là on ne s'occupe pas de nos propres clients. J'ai donc décidé d'arrêter. A moins qu'ils nous disent qu'ils nous paient un petit peu plus. Peut être qu'on fera un effort. Je dis bien peut être, car c'est beaucoup de travail. "