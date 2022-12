Les relais-colis drômois surchargés à une semaine de Noël

C'est la folie des colis avec Noel qui approche : 8 français sur 10 comptent acheter au moins un cadeau via internet (Médiametrie, 2019) donc ils se font livrer. Forcément ça fait énormément de boulot pour les livreurs, pour les relais colis, et ça ne se passe pas toujours très bien.

Plusieurs points-relais sont saturés et les colis sont donc renvoyés à la base, notamment côté Chronopost. Une intérimaire du siège de Portes-lès-Valence confirme, il y a de plus en plus de monde. Au-delà des colis qui reviennent, "certains livreurs connaissent mal les tournées, il ne sont pas formés, donc on a des retards", témoigne une gérante d'une boutique qui fait point-relais, à Romans-sur-Isère.

"Moi ils sont passés à mon domicile en disant qu'il n'y avait personne, alors qu'il y avait quelqu'un, du coup j'ai dû aller au siège de Chronopost, et là on me dit que je dois me rendre à Etoile-sur-Rhône, je suis contente", ironise Valérie, habitante de Livron-sur-Drôme. "C'est vrai que Chronopost il manque parfois des colis, et vu qu'ils les livrent par sac, on ne peut pas vérifier qu'il y a tout, pas comme avec la Poste", explique Yohann, un autre gérant de point-relais.