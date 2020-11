Les relais restaurants rouvrent sur les autoroutes en Auvergne pour les chauffeurs routiers

Ça faisait partie des contradictions de ce reconfinement. Les chauffeurs routiers pouvaient continuer leur activité professionnelle mais ne pouvait pas se restaurer sur les aires de repos, fermées suite aux annonces gouvernementales ou limitées à des ventes à emporter.

Désormais, et depuis ce week-end, ça en est fini des sandwiches pour les milliers de conducteur routiers. 250 centres et relais routiers vont de nouveau pouvoir servir des repas en salle à partir de ce samedi, à 18 heures et jusqu'à 10 heures le lendemain.

Dans le Puy-de-Dôme, le préfet a pris un arrêté afin d'officialiser cette réouverture. Concrètement, cela concerne les aires suivantes :

l'aire d'Authezat, A75 sens sud/nord à Authezat ;

l'aire des Volcans, A71 à Champs ;

l'aire de Manzat, A89 à Manzat ;

l'aire de Limagne, A898 à Orléat.

Les professionnels qui souhaitent bénéficier de ce service doivent être munis de leur carte professionnelle et la présenter au restaurateur.

Cette décision a été "accueillie comme une première victoire pour les conditions de travail et d'hygiène de ces héros, qui assurent la continuité de l'économie du pays", ont déclaré les organisations syndicales de la profession dans un communiqué commun.