"Ça va mettre le feu" : les repreneurs potentiels d'Alvance Wheels retirent leurs offres

Nouveau coup de massue pour Alvance Wheels. Les entreprises potentiellement intéressées par la reprise de l'usine de jantes alu de Diors ont toutes retiré leur projet.

Saint Jean Industries, l'un des repreneurs pressenti, s'est rétracté, faute sans doute de garanties de commandes de la part des constructeurs automobiles Renault et PSA. Un autre projet, porté par des cadres de l'entreprise tombe également à l'eau.

Les administrateurs judiciaires annoncent cette absence d'offres de reprise à l'issue d'une réunion à la préfecture de l'Indre, ce jeudi soir. L'avenir d'Alvance Wheels et de ses 287 salariés est suspendu à la décision du tribunal de commerce de Paris lundi 18 octobre 2021, date limite officielle pour le dépôt des offres de reprises.

Ca va mettre le feu

A la sortie de la réunion en préfecture, les représentants syndicaux se détournent du micro. Ils souhaitent d'abord prévenir leurs collègues, et se concerter sur la façon de communiquer. La nuit risque d'être longue. Mais pour eux, une chose est sûre, cette annonce : "ça va mettre le feu", lâche l'un des syndicalistes.

Contacté par France Bleu Berry, le maire de Châteauroux Gil Avérous, qui a assisté à la réunion en préfecture, accusait le coup lui aussi : "C'est une vraie mauvaise nouvelle pour l'ensemble de celles et ceux qui se sont mobilisés sur le dossier, que ce soit les services de l'Etat très présents, les élus bien sûr qui étaient à l'écoute et en appui des reprenneurs potentiels. Il y a eu plusieurs visites, des dossiers ont été montés, il y a eu des simulations... donc, on avait un vrai espoir, mais ce soir (jeudi soir) il s'est fortement amenuisé".

Gil Avérous redoute aussi, si la liquidation judicaire devait être prononcée, les conséquences pour les sous-traitants de mainenance industrielle par exemple : "Alvance Wheels est aussi locataire de bâtiments qui appartiennent à la société Linamar à côté, ça veut dire que cette entreprise peut perdre des loyers ; ça aurait aussi une incidence forte sur les formations : Alvance Wheels prend chaque année des alernants, notamment du lycée Blaise Pascal...Bref, c'est tout un éco-sytème qui en prend un coup et on a déja connu ça par le passé. Les restructurations industrielles, on les a connues et toujours de manière défavorable."

Le dernier espoir pour Alvance Wheels réside dans le projet de Sotoya, une entreprise de menuiseries en aluminium, installée près de Marseille. Certes, son projet ne sera pas présenté non plus, mais l'état va poursuivre les négociations avec l'entreprise. C'est sans doute la dernière carte pour sauver Alvance Wheels, le dernier fabricant français de jantes en aluminium.

