Les représentants des patrons et des commençants de Côte-d'Or veulent garder tous les commerces ouverts

Le bras de fer autour de l'ouverture des magasins n'est pas terminé. En Côte-d'Or, les représentants des patrons et des commerçants demandent aux maires de continuer à prendre des arrêtés pour autoriser toutes les boutiques à rester ouvertes, même si ces arrêtés n'ont pas de valeur légale.

Les représentants des patrons interpellent également les 5 députés de Côte-d'Or. "On leur demande d'aller vite et de voter la réouverture de tous les commerces" expose David Butet , le président du MEDEF 21. "On respectera les règles sanitaires, elles sont déjà prioritaires. Mais si l'économie s'écroule, on ne pourra plus fiancer notre système médical." Une demande partagée par la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, la Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce.

"Aucun d'entre nous, et moi le premier n'est satisfait de la fermeture des magasins, leur répond Didier Paris, le deputé LREM de la circonscription de Beaune , mais il y a une réalité : 420 morts ce lundi ! 420 morts c'est largement autant que lors de la première vague de Covid. Les trois-quarts des lits de réanimation sont occupés par des personnes malades du coronavirus. Si on maintient tous les commerces ouverts, cela va générer un flux qui va à l'encontre de sauver des vies."

"La fin d'année est capitale pour nos commerces"-Daniel , chausseur à Dijon

Situation douloureuse pour ceux qui sont obligés de baisser le rideau car c'est en fin d'année que les commerces font leur plus gros chiffre d'affaires et peuvent rentrer un peu de trésorerie. "Ce dernier trimestre est capital pour tous les commerçants, soupire Daniel Exertier qui tient un magasin de chaussures près des Halles de Dijon. C'est à l'approche des fêtes que l'on fait notre chiffre d'affaires de l'année et que l'on met de côté pour les coups durs. On a tous rentré du stock qu'il faut écouler. Les Banques ont été compréhensives au printemps.. mais maintenant ? " s'interroge-t-il ?

Face à ce reconfinement qui pourrait se prolonger, La chambre des Métiers et de l’Artisanat a mis en place une cellule d'écoute et de soutien. "Nous avons 4 conseillers qui sont là pour écouter les chefs d'entreprises et ne pas les laisser seuls face à leurs angoisses et leurs questions" assure Régis Pennecot, le président de cette chambre.

De son côté, la Chambre de Commerce et d'Industrie a déjà reçu 543 dossiers de demandes d'aides. Pour l'instant , le nombre de faillites ou de liquidation n'a pas augmenté par rapport à l'an dernier, car le report des dettes permet un sursis mais le manque d'activités et de trésoreries pourrait conduire à un nombre important de dépôts de bilan l'année prochaine.