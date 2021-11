Les réservations en forte hausse pour la saison de ski à Font-Romeu Pyrénées 2000

A quelques jours de l'ouverture d'une saison de ski cruciale, les stations des neiges catalanes accueillent les récentes chutes de neiges avec bonheur. Les réservations sont d'ailleurs au beau fixe selon Jacques Alvarez, le directeur du Cambre d'Aze et directeur adjoint de Font-Romeu Pyrénées 2000.

Ces chutes de neige tombent vraiment à pic, non ?

Oui. Ça donne vraiment le sourire et nous sommes tous excités. Ça fait longtemps que l'on avait pas un aussi beau manteau neigeux. Il est tombé entre 20 et 30 centimètres sur les parties basses de la station et entre 30 et 40 sur les sommets. C'est un plaisir de démarrer avec de la neige naturelle aussi belle en quantité. Le timing est parfait : ça nous laisse le temps de bien préparer les pistes et d'installer tout le matériel de sécurité. On ouvrira le 3 décembre à Font-Romeu Pyrénées 2000 et au Cambre et on a vraiment le temps qu'il faut pour accueillir les clients et surtout réussir la Purissima. On travaille la neige avec les engins de damage pour l'étaler au mieux. En plus, il est prévu encore une trentaine de centimètre d'ici la fin de la semaine, ça va venir conforter ce manteau neigeux.

Où en sont les réservations pour vous au Cambre d'Aze et à Font Romeu ?

On est sur une des meilleures années depuis 10 ans. On est quasiment complet pour la période du jour de l'an. Il reste encore des disponibilités sur la semaine de Noël. Sur les ventes en ligne, on est en avance de 4%.

Les skieurs ne sont donc pas découragés par les incertitudes liées au Covid ?

On sent bien que les clients se sont préparés et on admis que quoi qu'il arrive on allait skier. Le taux d'incidence de l'épidémie va sans doute dépasser rapidement les 200 cas pour 100 000 habitants donc nous allons mettre en place un contrôle systématique des pass sanitaires aux billetteries. Les contrôles seront en revanche aléatoires dans les files d'attente des remontées mécaniques. nous sommes également en train de travailler à un moyen d'identification des personnes déjà contrôlées afin d'éviter qu'elles ne sortent leur téléphone à toutes les remontées mécaniques ou à chaque fois qu'elles vont au restaurant.