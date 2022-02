Un début de saison timide dans les thermes d'Aix-les-bains

Les couloirs se remplissent doucement dans les thermes Chevalley, à Aix-les-bains. L'établissement rouvre ses portes ce lundi 7 février, jusqu'au 10 décembre prochain.

Curistes et employés heureux de retrouver les thermes

L'année dernière, Covid oblige, les thermes n'avaient pas pu ouvrir avant le mois de juin. Alors à l'ouverture, ce lundi 7 février, les curistes étaient impatients de retrouver les unités de soin.

François, la cinquantaine, vient d'Alsace depuis 16 ans avec sa femme, pour ses rhumatismes. "On est très contents de revenir. On sent qu'on a manqué une année avec les courbatures qu'on a, on prend plus de médicaments." Jacinthe est du même avis. Cette habituée a aussi été privée de cure l'an dernier. "Ca m'a manqué. Je suis contente que ça reprenne, même avec le masque. Ca ressemble à un début de vie normale"

Baisse globale de 30% de la fréquentation

Pourtant, c'est encore bien calme dans les thermes. "C'est bizarre, je trouve qu'il n'y a personne. D'habitude c'est un peu la cohue. Là on est vraiment tranquille", remarque Jacqueline, 90 ans. Les curistes sont au rendez-vous, mais les réservations sont encore timides. Le conseil national des établissements thermaux annonce d'ailleurs une baisse globale de la fréquentation de 30% en moyenne cette année.

Mathieu Adnot, le directeur des thermes Chevalley, est ravi de rouvrir. "On peut faire une saison complète, enfin", se réjouit-il. "C'est encourageant, mais on ne retrouvera pas les chiffres de fréquentations de 2019. On est sur une baisse d'environ 20%." L'objectif, donc : se rapprocher des 20 000 réservations à l'année.

Du côté des thermes du domaine de Marlioz, c'est aussi un soulagement de rouvrir pour le directeur Florian Hugonet. Il accueille même une nouvelle clientèle post-covid. "On a des gens qui n'avaient jamais fait de cures et qui ont pris conscience, pendant le covid, de ce temps nécessaire pour anticiper le fait de ne pas être malade pendant l'hiver." L'établissement fermera un mois plus tôt en novembre, pour des travaux de rénovation.