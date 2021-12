"Les réservations sont à l'arrêt", la fréquentation touristique en berne pour la fin d'année dans la Somme

J-5 avant les vacances de Noël. Dans la Somme, les acteurs du tourisme se préparent à l'arrivée des vacanciers, venus décompresser, retrouver de la famille ou profiter des animations de Noël. Alors ces vacances ne sont pas les plus importantes chez nous en terme de fréquentation, c'est plus à l'intersaison ou l'été, mais habituellement, le taux d'occupation dépasse les deux tiers la deuxième semaine des vacances. Sauf que cette année, ce chiffre ne saura pas atteint.

"Un très gros retard sur la côte picarde"

"Il y a eu un coup de frein, il y a quelques jours, constate François Bergez, directeur de Somme Tourisme. Pour l'instant, tout est à l'arrêt au niveau des réservations". Les taux d'occupation ne sont pas très bon. "On est à 43 % sur la première semaine, avec un très gros retard sur la côte picarde. C'est un peu plus sur la deuxième semaine. Mais on n'est pas au niveau des réservations de 2019 et 2020."

François Bergez espère néanmoins que les réservations de dernière minute rattraperont en partie ce retard. "Les gens attendent un rayon de soleil, des conditions plus favorables pour partir. Mais, c'est difficile d'estimer ces réservations de dernières minutes."

Le secteur de l'hôtellerie le plus en difficulté

Le directeur de Somme Tourisme demande le retour de certaines aides de l'Etat, "au cas par cas et si besoin". Selon lui, c'est surtout le secteur hôtelier qui est le plus en difficulté. Avec la crise sanitaire, les vacanciers plébiscitent les gîtes ou les locations meublées.

Le Comité départemental du tourisme travaille également sur la nouvelle année. "On prépare un plan d'action assez important. Nous avons une campagne de promotions sur la région des Hauts-de-France et de l'Île-de-France. Beaucoup d'actions sur les réseaux sociaux. Et on va se concentrer, pas forcement sur la période estivale où le taux remplissage est bon, mais plutôt sur les ailes de saison. C'est-à-dire mars/avril et septembre/octobre". François Bergez précise également que face à l'épidémie qui dure Somme Tourisme se concentre sur une clientèle de proximité "pour faire redécouvrir la destination de la Somme".