Les réservations timides dans le Gard pour les vacances de la Toussaint

Les vacances de la Toussaint démarrent ce vendredi soir. Dans le Gard, les réservations sont plutôt timides pour l'instant. Si dans l'ensemble, l'été a été plutôt satisfaisant, depuis la mi septembre c'est le calme plat. Grâce à l'opération de promotion "Une nuit achetée, une nuit offerte" lancée début octobre par Gard Tourisme, les réservations ont repris chez les hôteliers participants, notamment le week-end. Comme au Mas du Terme à Barjac. Un hôtel 4 étoiles situé en pleine campagne. "Ça ne nous a pas permis de rattraper notre activité habituelle car en semaine, nous avions des petits séminaires explique Fabienne Marron, la propriétaire, mais les week-end, le taux de remplissage est plus important que l'an dernier. Nous, on n'a pas du tout de chômage partiel. Le personnel qui a beaucoup travaillé cet été en a profité pour récupérer, les lundi, les mardi ou des demie-journées. On aimerait que cette opération soit prolongée en novembre." 350 réservations ont été enregistrées depuis le début du mois, ce qui représente environ 700 nuitées. L'opération se poursuit jusqu'à la fin du mois.

Très peu de réservations pour les vacances de la Toussaint

Ce qui inquiète les professionnels, désormais, c'est l'attitude qu'adopteront les personnes qui sont en vacances pour la Toussaint. "Avec ce qu'on entend en ce moment, les gens sont sceptiques, ils ne réservent pas confie Pascal Paul, co-gérant de l'hôtel Les Bellugues à Saint-Jean-du-Gard. Normalement, on fait 200 réservations entre septembre et octobre. Là, on n'en a que 70. C'est la période des champignons en ce moment. A cette époque de l'année, on voyait arriver les clients le vendredi jusqu'au dimanche. Là, je n'ai personne ce qui ne s'est jamais produit depuis que nous avons acheté l'hôtel il y a 10 ans." Même tendance en bord de mer, où les réservations sont en baisse de 50% par rapport aux années précédentes.

"Tout va dépendre des annonces d'Emmanuel Macron"

Les professionnels attendent désormais avec anxiété les annonces d'Emmanuel Macron. "Les gens vont attendre le dernier moment pour réserver" confie Fabienne Marron à Barjac. Elle craint notamment que le président n'annonce des restrictions en matière de déplacement. "On est en pleine nature, c'est un domaine qui est au milieu de notre vignoble. Je ne vois pas le souci pour les clients. Je pense qu'il faut faire la différence entre le tourisme à la campagne et le tourisme dans une grande ville. Si ça repart pour les 100 km, ça va pas le faire... " Autre question : la météo. Les réservations dépendront également du temps qu'il fera dans les jours qui viennent, notamment sur le littoral.

