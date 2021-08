Les Résidences Habitat Jeunes de Guéret à la recherche de chambres chez des particuliers creusois

Vous avez une chambre d’au moins 9m2, meublée, mais inoccupée ? Pourquoi ne pas la louer à un jeune travailleur ou à un étudiant de passage à Guéret ? Pour la rentrée, les Résidences Habitat Jeunes de Guéret souhaitent mettre en relation des particuliers avec des jeunes de 16 à 30 ans à la recherche d’un logement. Ce dispositif "Un, deux, toit" sera encadré gratuitement par la résidence.

Désengorger les deux résidences de Guéret

Entre les étudiants, les stagiaires et les nouveaux travailleurs, les jeunes sont plus nombreux qu’on le croit à vouloir se loger dans la commune et dans les alentours. Guéret dispose pour le moment de deux Résidences Habitats Jeunes, soit environ 90 places. « Chaque année, nous avons beaucoup de demandes. Parfois trop. Loger les jeunes hors de nos locaux sera une option complémentaire », explique Théo Laffarge, animateur dans la résidence et chargé du projet.

Habiter chez un particulier est également une alternative à la vie en collectif que proposent les deux résidences de Guéret. « Cela élargira également le choix de localisation que nous proposons. Nous ne sommes basés qu’au centre de Guéret, alors que certains jeunes travaillent dans les communes alentours. Trouver un logement plus près permet de résoudre beaucoup de problèmes de transports », expose-t-il.

Lutter contre l'isolement

Les Résidences Habitat Jeunes proposent d’être l’intermédiaire qui accompagnera les jeunes et les propriétaires pendant toute la durée du contrat de location, pour sécuriser la démarche. « Les locataires pourront aussi avoir accès aux animations et aux actions que nous proposons aux habitants des résidences », précise Patricia Goszka, la directrice. Cet encadrement ainsi que la présence d'un propriétaire connaissant la région doivent permettre de créer du lien social et de lutter contre l'isolement.

Le loyer devra rester abordable, entre 200 et 350 euros maximum par mois. Mais l’hébergeur pourra disposer d’un abattement fiscal de 50 % sur les loyers perçus. Les services des Résidences Habitat Jeunes de Guéret seront entièrement gratuits.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter les Résidences Habitat Jeunes de Guéret par mail : residencesjeunes@fol-23.fr

Ou bien par téléphone au 05 55 51 18 02 / 05 55 52 08 71

Article et reportage d'Alizée Chebboub