Les résidents du foyer Adoma de Montpellier alertent sur leurs conditions de vie

Pas d'eau chaude pendant un mois, des moisissures sur certains murs, des parties communes rarement nettoyées. Des résidents du foyer Adoma de l'avenue du Père Soulas à Montpellier alertent sur l'état de leur logement. Pour un loyer total qui se porte parfois jusqu'à 250 euros par mois, ils vivent dans des habitations proches de l'insalubrité.

Les habitants dénoncent un manque de considération

Ils ont dû affronter la période de confinement sans eau chaude, dans des chambres de 7 à 14 mètres carrés, avec des espaces communs peu entretenus. "À la logue c'est lassant", souffle Sébastien Allary, un habitant de la résidence, également membre de l'association Droit au logement (DAL). En plus des difficultés pour laver le linge et la vaisselle, l'eau froide pendant un mois lui a provoqué des rougeurs. "Une telle situation ans un habitat collectif _pendant une crise sanitaire, ça fait un peu peur_. On peut faire tout un cinéma sur le covid, mais il y a plein d'autres maladies qui existent déjà", constate-t-il.

L'eau chaude a finalement été rétablie en début de semaine. Les habitants demandent maintenant "justice et dignité", ils organisaient un rassemblement devant leur résidence samedi après-midi. "Les habitants ne sont pas traités de la même manière que des citoyens lambda sous prétexte qu'il y a beaucoup de retraités immigrés ou des gens qui ont des problèmes sociaux, poursuit Sébastien Allary. _On les considère comme des sous-citoyens_. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un vrai nettoyage des locaux et surtout un nettoyage régulier. On voudrait aussi avoir l'assurance légitime d'avoir de l'eau chaude 24h/24. On paye des charges, on paye un loyer, donc on a le droit d'avoir de l'eau chaude comme le stipule le contrat de résidence", fustige-t-il.