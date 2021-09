Les restaurants alsaciens en manque de personnel

Les restaurants sont victimes d'une pénurie de personnel en Alsace. La profession attire de moins en moins depuis les confinements successifs liés à l'épidémie de Covid-19. Les effectifs ont chuté de 8 à 10% par rapport à 2019 rapporte l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Bas-Rhin.

Restaurateur recherche cuisinier

Le restaurant "La cour de mémé", à Obernai, avait pour habitude d'ouvrir tous les jours. Il doit depuis l'été fermer le lundi par manque de personnel. "J'ai mis en gros devant le restaurant : recherche de suite serveur, serveuse sans qualification, confie la responsable, Séverine Denizot.

On se retrouve avec des gens qui n'ont pas de notion et qu'il faut former" - Sylvain Ruffenach, chef cuisinier à Météor, Strasbourg.

Plusieurs établissements connaissent le même problème en Alsace. "On est en manque de personnel, aussi bien en salle qu'en cuisine. On a beaucoup de mal à recruter des personnes expérimentées", constate Alexis Marullo, gérant de la brasserie Météor à Strasbourg.

Cinq à six salariés sont recherchés derrières les fourneaux, une dizaine pour le service. L'entreprise compense avec des contrats en extra : "On en a trop... Normalement, il faut que cela soit 5 à 10% du personnel, là on est plus dans les 15 à 20%", ajoute le professionnel.

Des serveurs ont travaillé à l'usine pendant le confinement, du coup ils se sont rendu compte qu'ils pouvaient avoir leurs soirées" - Séverine Denizot, gérante d'un restaurant à Obernai.

Les profils qui se présentent actuellement sont très peu expérimentés. Ce qui oblige les cadres à s'investir dans la formation de leur équipe. "On fait le boulot de l'école hotellière, on se retrouve avec des gens qui n'ont pas de notion et qu'il faut former", décrit le chef cuisinier, Sylvain Ruffenach.

La faute aux confinements ?

Derrière ce manque de personnel, se cache d'abord un problème structurel. Le secteur de la restauration connait depuis plusieurs années des difficultés de recrutement. Mais la crise du Covid-19 est venue compliquer la situation. "Beaucoup se sont reconvertis pendant les confinements, remarque Séverine Denizot, responsable de "La cour de mémé", à Obernai, des serveurs ont travaillé à l'usine et du coup ils se sont rendu compte qu'ils pouvaient avoir leurs soirées."

"Les personnes ayant pu profiter d'une vie différente, pour certains ils se sont adaptés à cette nouvelle vie et ont dû mal à revenir dans notre secteur", ajoute Christophe Weber, représentant de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans le Bas-Rhin.

Pour rendre plus attractif la profession, des établissements favorisent les temps pleins, plutôt que les coupures entre deux services, qui font fuir les candidats. Des primes et des augmentations de salaires sont également mises en place pour fidéliser le personnel qualifié. Autre levier : les pourboires payés par carte bancaire seront défiscalisés dans "les prochains mois" a annoncé ce lundi Emmanuel Macron, lors d'un déplacement à Lyon.