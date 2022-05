Les restaurants berrichons ont du mal à recruter : "Il faut changer l'image de la profession"

Les restaurateurs berrichons manquent de bras. Alors qu'ils sont en train de constituer leurs équipes pour la saison estivale, ils sont confrontés plus que jamais aux difficultés de recrutement. Le problème n'est pas nouveau. "Ce sont des difficultés récurrentes qui existent depuis 2018 et se sont développées après la crise sanitaire", indique Sabine Ferrand, la présidente de l'Umih (Union des métiers de l'hôtellerie) en Centre-Val-de-Loire.

Dans la région Centre-Val-de-Loire, il y a environ 7.000 à 8.000 postes à pourvoir. Parce que beaucoup d'employés de la restauration ont choisi d'arrêter de travailler dans ce secteur après la crise du Covid. "Une des choses qui a changé, c'est qu'ils se positionnent différemment sur leur vie professionnelle, explique Sabine Ferrand. Quand vous êtes habitué à travailler tous les jours sur les services du soir, et que vous vous retrouvez pendant plusieurs mois à la maison, il y a des réflexions qui sont faites".

"Mais bon, si les cafés, les hôtels et les restaurants ne sont plus ouverts le soir ou le week-end, la population ne sera pas satisfaite non plus, poursuit-elle. Il faut travailler pour changer l'image de la profession, l'attractivité des métiers, mettre en avant les avantages".

Ces difficultés de recrutement inquiètent les restaurateurs berrichons pour les prochains mois. "Ça met la saison en péril, mais surtout ça met les entreprises en difficulté sur du plus long terme, explique-t-elle. Parce que si vous êtes obligé de fermer une journée de plus ou de fermer le soir car vous ne trouvez personne pour travailler le soir, votre modèle économique n'est plus valable".