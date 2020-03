Les restaurants creusois se mettent à vendre à emporter

Dans toute la France, les restaurants et les cafés sont fermés depuis une semaine à cause du coronavirus. Mais la vente à emporter est toujours autorisées et certains restaurants creusois s'y sont mis, ou continuent à le faire.

Daniel Allen est soucieux. Très soucieux. Ce britannique possède trois établissements, dont l'hôtel-restaurant Les Remparts, à Bénévent-l'Abbaye. Patron de 9 salariés, il les a placé en chômage technique depuis le confinement des Français pour cause de crise sanitaire.

Lui-même continue la seule activité qui reste à sa disposition : la vente de plats à emporter les soirs de semaine et livrés le vendredi et le samedi soir. Les clients sont au rendez-vous et le premier samedi soir de livraison va être chargé pour Daniel Allen.

Lourdes pertes financières à prévoir

Mais tout cela est un pis-aller et l'avenir parait bien sombre à Daniel : "c'est extrêmement dur. Je pense que ça va tuer l'année entière. J'ai des annulations jusqu'à la fin de l'année, pas juste pour cette période de fermeture, mais pour août, septembre ou octobre... On se dit qu'est ce qui se passe ? Vous devrez bien bouger après ? C'est extrêmement inquiétant"

Daniel anticipe déjà de lourdes pertes financière pour cette année : "il faut maintenir les salaires pour les salariés, mais qu'est ce qui est maintenu pour moi ? Ce qui est maintenu pour moi ce sont les dettes, c'est tout ce que je vais avoir le droit pour cette année. Je commence à me voir avec 50 ou 60 000 euros de dettes à la fin de l'année".

Le patron craint que ce soit une épreuve très difficile à surmonter pour les patrons des petites et des moyennes entreprises : "je ne suis pas faible mentalement, mais j'ai très très peur pour une partie des gens qui sont comme moi, qu'ils n'arrivent pas à récupérer mentalement".

Mesures d'hygiène supplémentaires

La situation est similaire à l'Alzire. Les deux gérants ont également placé leurs salariés en chômage partiel. Et il propose de la vente à emporter, comme il le font déjà le reste de l'année. Mais depuis le confinement, l'établissement a pris plusieurs mesures d'hygiène : "les clients rentrent un par un et puis c'est gestes barrières et gel hydroalcoolique etc. Faut passer commande le matin ou la veille au soir. On a un nombre de parts limité. Cette offre est possible mais il y a des règles d'hygiène à suivre".

Cette activité ne permet pas à l'Alzire de maintenir un chiffre d'affaire important, il s'agit plutôt de rendre service et de rester occupé. De même pour Les Remparts, dont le service à emporter et à livrer pourra tout juste aider à "payer les factures d'électricité" selon son patron.