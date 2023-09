Les Restaurants du Cœur de la Charente-Maritime obligés de baisser le nombre de bénéficiaires

L'inflation frappe aussi les associations, comme celle des Restaurants du Cœur. Il faut savoir qu'en dehors d'une seule collecte menée au mois de mars, il n'y a pas d'autres collectes alimentaires pour l'association. Résultat, ce sont les dons financiers qui permettent surtout à l'association d'acheter des produits , et en ces temps, où l'inflation pour les aliments atteint bien souvent deux chiffres, l'heure est à la diminution du nombre de personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire.

ⓘ Publicité

Carte de bénéficiaire d'aide alimentaire aux Restaurants du Cœur © Radio France - Gérald Paris

17.000 personnes inscrites

En Charente-Maritime, il y a en ce début septembre, 17.000 personnes inscrites, et bénéficiaires de ces aides alimentaires. En changeant les critères d'éligibilité, plusieurs centaines de personnes ne pourront plus en bénéficier. La présidente départementale des Restaurants du Cœur estime qu'il pourrait y avoir dès le mois de novembre, environ 10% de personnes non éligibles. "On va devoir dire non à des personnes, on est triste de çà, mais on est obligé de le faire, si on veut que les restaurants du cœur existent encore", regrette Nikla Laugaudin*, "on va se retrouver à alimenter les plus précaires, les 1500 à 1700 autres, seront toujours suivis. Il faut savoir qu'il y a une aide à la personne très importante au niveau du retour à l'emploi, droit à la justice, droit à la santé. Les personnes qui franchissent notre porte, même si elles ne peuvent plus bénéficier d'aide alimentaire, on continuera à s'en occuper, il n'y a pas de soucis.*"

Légumes distribués aux bénéficiaires de l'aide alimentaire des restaurants du cœur de La Rochelle © Radio France - Gérald Paris

"On se demande comment on va s'en sortir"

Les bénéficiaires du centre Bongraine à La Rochelle sont inquiets. Bettina, âgée 32 ans, est maman de trois enfants. "Ils ont commencé à nous dire la semaine dernière, qu'il y aurait moins de personnes bénéficiaires dès le mois de novembre. On se demande comment on va s'en sortir, on est cinq à la maison, seul mon mari travaille, entre le loyer, l'électricité ... maintenant acheter du lait, ou certains aliments de base, çà revient hyper cher."

Un peu plus loin, Sarah tente de comprendre la situation. "Ils ont de moins en moins de dons, de moins en moins de bénévoles, on ne peut pas leur demander beaucoup, c'est déjà énorme ce qu'ils font pour nous. On prend ce que l'on nous donne. Si demain on est au dessus des barèmes, ce sera dur, très dur, il suffit de peu pour que l'on soit au dessus du barème. Cela m'est déjà arrivé ailleurs, avant les Restaurants du Cœur, et j'ai été refusée à cinq euros près."

Martine de Nieul-sur-Mer et une autre Martine d'Angoulins, bénévoles aux restaurants du cœur © Radio France - Gérald Paris

Depuis dimanche, et l'appel à l'aide du président des Restaurants du Cœur au journal de 13h de TF1, le gouvernement a annoncé 15 millions d'euros d'aides supplémentaires. Le patron d'Intermarché et de Carrefour promettent des dons alimentaires supplémentaires et la famille Arnault va verser 10 millions d'euros. Patrice Douret, le président de l'association estimait que "si rien n'était fait, les restaurants du Cœur disparaitrait d'ici à trois ans."

loading