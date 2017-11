Les restaurants du coeur ont lancé leur campagne d'hiver pour 7700 bénéficiaires berrichons

La 33ème campagne d'hiver des restaurants du coeur a été lancée ce mardi partout en France. L'association vient en aide à 7700 bénéficiaires dans l'Indre et le Cher en leur distribuant des colis alimentaires chaque semaine.

Qui aurait pu croire en 1985 à la création des restaurants du coeur qu'ils existeraient toujours 33 ans plus tard ? Et pourtant, l'association est plus que jamais indispensable pour 7700 bénéficiaires berrichons. Ils étaient 4200 dans l'Indre et 3500 dans le Cher l'an dernier. Un chiffre qui ne devrait pas baisser cette année. En tout 770.000 repas ont été distribués l'an dernier dans les deux départements.

Un besoin criant de bénévoles

"Il ne devrait pas y avoir de problèmes pour distribuer de la nourriture à tout le monde lors de cette campagne d'hiver" assure le président des restos dans l'Indre Christian Vaslin. "C'est plutôt de bénévoles dont on manque, notamment pour développer d'autres activités comme de la couture, du cinéma, des cours de langue... Pour cela il faut des gens qui donnent du temps et on en manque." Ils sont aujourd'hui 320 àdonner un coup de main chaque semaine ou plus ponctuellement dans l'Indre.

Si vous avez besoin d'une aide alimentaire, sachez que les critères pour en bénéficier sont plus souples lors de la campagne d'hiver que lors de celle d'été. Il faut vous rendre au centre le plus proche de chez vous avec un avis d'imposition et plusieurs documents pour justifier vos revenus.