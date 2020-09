Les restaurants du quartier Novaxis au Mans souffrent du télétravail

Le télétravail qui se poursuit dans certaines entreprises ne fait pas les affaires des restaurateurs. Dans le quartier Novaxis, derrière la gare du Mans, les professionnels du secteur notent une baisse assez nette de leur clientèle habituelle à l'heure du déjeuner. Ainsi, boulevard Marie et Alexandre Oyon, "Le comptoir des papilles", accueillait parfois jusqu'à 100 clients à l'heure du déjeuner. Depuis le déconfinement, il n'a pas retrouvé son rythme de croisière. La rentrée, après les vacances d'été n'a rien changé, confie sa gérante : "Du jamais vu depuis dix ans que je suis installée ici!". La baisse est de 20% à 30%, estime Laure Molière."Beaucoup de clients me disent qu'il sont présents deux ou trois fois par semaine", rapporte la patronne. "Le reste du temps, ils sont en télétravail chez eux", ajoute-t-elle.

Beaucoup d'entreprises du secteur tertiaire

De fait, le travail à distance reste assez courant dans ce quartier d'affaires en plein développement, derrière la gare, insiste Virginie Savouré, la gérante du restaurant, "Savourez", rue de la petite vitesse. "C'est un quartier tertiaire. Le télétravail est important dans ce secteur d'activité", explique-t-elle. La responsable relève, elle aussi, une chute de sa clientèle de 30%. "C'est pire aujourd'hui qu'au mois de juin", constate-t-elle.

Un nombre de clients plus aléatoire

Plus loin, à "La Passerelle", près du parc du Gué de Maulny, les habitués sont plus nombreux, d'après le patron, Jérôme Largeot. "J'ai un retour de clientèle correct", assure-t-il. Mais comme ses collègues, le gérant relève que les journées de travail sont plus aléatoires. "Certains jours : 30 couverts et d'autres jours, une cinquantaine", détaille-t-il. Dans ce quartier d'affaires situé derrière la gare du Mans, les restaurateurs redoutent aussi l'arrivée du mauvais temps et la suppression des terrasses qui leur permettaient de gagner de la place.