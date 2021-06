Les restaurants ont hâte de rouvrir leurs salles ce mercredi

A la veille de la réouverture des salles de restaurant Emmanuel Macron rencontrera des restaurateurs ce mardi dans la Drôme. Beaucoup de restaurateurs privés de terrasses, ou aux terrasses trop petites pour être rentables, ont préféré attendre ce 9 juin pour rouvrir en salles. C'est le cas de Marion Dézothez, gérante de la crépêrie "Chez Marion" en centre-ville du Havre et fermée depuis 7 mois. Invitée de France Bleu Normandie elle a confié attendre ce jour avec impatience. Et elle se tiendra aux règles sanitaires imposées comme le QR Code à l'entrée et la jauge limitée dans son établissement.

On a été aidés au niveau financier. Marion Dézothez

