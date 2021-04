Les restaurateurs azuréens préparent activement un probable déconfinement

Le bout du tunnel est en vue. Beaucoup de commerçants confinés voient enfin une fenêtre ouverte sur la fin de confinement. En tout cas beaucoup veulent y croire, en attendant le feu vert les restaurateurs sont plutôt au feu orange. Ils se préparent chacun à sa manière.

Chacun se prépare à sa manière

Au Marcel Bristrot Chic les employés ont décidés d'en faire un maximum eux-mêmes et ils se sont emparés des pinceaux pour commencer des travaux avant une très probable ouverture. Delphine, Frédéric et Cathy l'équipe de restauration s'est transformé en équipe de réfection.

Au café des oiseaux dans le vieux Nice Emmanuel Vittorino, le chef cuisinier a mobilisé sa brigade pour préparer gracieusement à manger aux étudiants. Le temps de la réouverture approche, et ils se préparent tous. Ensemble ils ont beaucoup réfléchi pendant le confinement et ils en ont tiré quelques enseignements. Ils ont décidé de changer leur façon de travailler, et de privilégier de façon systématique "le consommer local" et "les circuits courts".

Le restaurant le Barbecue réalise un inventaire complet © Radio France - Alexandre Mottot

Certains n'ont pas les moyens de faire des travaux

Si beaucoup de commerce commencent les grands travaux de printemps avant une possible réouverture, tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Faute de trésorerie suffisante, chacun fait comme il le peut.

Le café Turin est une institution centenaire à Nice, après 7 mois de fermeture l'idée de rouvrir se dessine sans réelle précision. Plamen Guelanski le patron est prêt à remettre le couvert, mais il a du renoncer à toute une série de travaux comme l'installation de toilettes aux normes handicapés ou du matériel de cuisine.

Avant de rouvrir ses portes Manu le patron du restaurant Barbecue dans le vieux Nice se fait un devoir de vérifier les dates de toutes les bouteilles restées dans l'établissement, boissons et produits d'entretien. La sortie du confinement est dorénavant en vue, mais "le monde d'après" risque d'être un défi compliqué pour les restaurateurs. Manu confie son sentiment de tout recommencer depuis le début. De son point de vue ce sera encore plus compliqué.