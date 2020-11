Les restaurateurs berrichons dans le brouillard en attendant les aides

Le gouvernement a annoncé plusieurs aides financières en faveur des cafetiers et restaurateurs mais certaines ne sont pas encore claires et leur versement se fait attendre.

Les restaurateurs sont dans l'attente. De chez eux où ils sont confinés ou de leurs établissements, s'ils continuent à proposer un service à emporter, ils ne voient toujours pas arriver les aides de l'Etat. Outre la prise en charge du chômage partiel par l'Etat dont les restaurateurs ont eu la confirmation, beaucoup de mesures ont été annoncées mais dans les faits, restent plusieurs zones de flou.

"On entend des paroles mais il n'y a rien de fait.

"On ne sait pas trop ce qui va se passer", explique Fabrice Quellet, gérant de la brasserie "Chez Fabrice", à Châteauroux. Ce restaurateur a choisi d'arrêter complètement son activité, peu compatible avec la vente à emporter, et se retrouve donc, comme beaucoup d'autres confrères, sans rémunération pendant le confinement. "On est tous dans la même situation, vous n'avez pas de rentrée d'argent mais vous avez des sorties tous les mois, les charges fixes, les abonnements", liste Fabrice Quellet. "_On voit la trésorerie fondre comme neige au soleil_", s'inquiète le restaurateur qui a tout de même "la chance d'être propriétaire" des murs et donc de ne pas payer de loyer.

Perdants, mais de combien ?

"On ne sait pas où on va", témoigne également Sulio Kazimi dont le restaurant, le "Petit Barbu", a ouvert il y a un an et demi à quelques mètres de "Chez Fabrice". Il avait bénéficié lors du premier confinement du fonds de solidarité et devrait à nouveau y être éligible. Cette aide dont la mise en oeuvre a été élargie promet de compenser les pertes de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. "Personnellement, je ne fais pas 10 000 euros de chiffre d'affaires, je fais bien plus", assure Sulio Kazimi qui sait qu'il ne gagnera pas d'argent dans les semaines à venir mais espère ne pas trop en perdre.

Flou autour du fonds de solidarité

La mise en oeuvre de ce fonds de solidarité manque encore de clarté pour la profession. "Pourquoi le fonds de solidarité compense les pertes jusqu'à 10 000 euros ? Est-ce que ça veut dire que certains vont toucher 3 000, 5 000, 8 000, 10 000 ? On ne sait pas. J'attends que ce soit affiné avant de me réjouir", s'interroge Véronique Gaulon, présidente de l'Umih (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) en Berry. Elle assure cependant que cette mesure "va aider beaucoup d'entreprises". Autre aide mise sur la table par le gouvernement, l'exonération totale des charges sociales devrait bénéficier aux restaurateurs mais, en attendant, les jours défilent et les caisses se vident.