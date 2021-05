Les restaurateurs cherchent en vain du personnel

L'agence Pôle Emploi de Pierrelatte-Nyons affiche 121 offres d'emploi non pourvues dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Ce n'est pas nouveau, le secteur est en tension depuis plusieurs années. Mais la situation devient critique alors que les restaurants vont rouvrir leur terrasse et bientôt leur salle. C'est en cuisine qu'il est le plus difficile de trouver du personnel mais le service en salle n'attire pas plus. Il faut dire que les restaurants sont fermés depuis fin octobre et après ce deuxième confinement le personnel de la restauration s'est orienté vers d'autres secteurs.

Des personnels qui travaillaient dans la restauration ont finalement jeté l'éponge. Ils se sont réorientés vers la logistique par exemple constate la directrice de Pôle Emploi à Pierrelatte Catherine Colas.

On va être obligés de faire la plonge l'après-midi entre les deux services. Adrien Martinez, patron du restaurant Chez Marty à Saint-Germain (Ardèche).

Mercredi Adrien Martinez et sa compagne vont rouvrir leur terrasse. Il y a déjà 27 réservations pour le seul service de midi. Et la météo n'est pas le seul sujet d'inquiétude. Il leur manque deux salariés. Ils ne cherchent pas de saisonniers; ils veulent embaucher deux personnes en CDI. Seulement voilà, presque pas de réponse aux petites annonces. En fait ils ont eu une ou deux réponses, mais lorsqu'ils ont voulu rappeler les personnes n'étaient plus intéressées. Seule solution, travailler encore plus ou limiter le nombre de clients.

Des formations pour remotiver des candidats

La ministre du travail a proposé la semaine dernière de mettre en place des formations pour remotiver d'éventuels candidats. L'union des métiers de l'industrie hôtelière (UMIH) de l'Ardèche doit s'entretenir avec Pôle Emploi cette semaine pour mettre en place ces formations. Raymond Laffond son président y croit beaucoup. "Les gens ont perdu leurs automatismes et il faut leur remettre le pied à l'étrier" dit-il.