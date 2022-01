Les restaurateurs d'Avignon prêts à augmenter leurs employés pour mieux recruter

Les restaurateurs d'Avignon espèrent attirer du personnel qualifié et motivé avec une hausse de salaire de 16%. Les restaurateurs veulent atténuer les abus du passé et souhaitent répercuter cette hausse de salaire sur leurs tarifs.

Les négociations sur les salaires dans l'hôtellerie-restauration devaient s'achever lundi minuit. Depuis plusieurs semaines, les syndicats et les organisations patronales bataillent sur ces revalorisations. La CFDT a déjà approuvé une hausse moyenne de 16,33% depuis plusieurs semaines. Le secteur de la restauration espère se montrer plus attractif pour recruter. Depuis le début de la crise, il a perdu plus de 230.000 salariés..

Une augmentation en cuisine pour ne pas changer de métier

À Avignon, Méline est seconde de cuisine dans un restaurant. A 23 ans, la jeune femme espère que son augmentation de salaire lui permettra de ne pas abandonner un métier très contraignant. Méline confie qu'elle "pense parfois à changer de métier parce que j'en ai marre de travailler comme une acharnée et d'être payée au plus bas de l'échelle. Il y a très peu de patrons qui nous payent à la vraie valeur."

"Nos salaires sont au bas de l'échelle pour tirer au maximum, poursuit-elle. Un second de cuisine gagne normalement autour de 2.000 euros pour 39 heures mais on ne fait jamais 39 heures. On travaille très souvent davantage. Je n'ai déjà pas deux jours de congés consécutifs. On ne fait rien de notre vie. Ces augmentations de salaire pourraient faire revenir des gens parce que là, on est en sous-effectif et c'est compliqué de tenir sur le long terme".

Un effort des employeurs pour effacer les abus

Les restaurateurs d'Avignon sont plutôt favorables à cette hausse des salaires de leurs employés. Dans son restaurant à Avignon, Fabio Zamora emploie six personnes. Ce jeune patron est prêt à augmenter les salaires, "surtout que la crise a révélé des abus au niveau des salaires et des heures. Un effort des employeurs est nécessaire pour tirer vers le haut". La hausse devrait être en moyenne de 16%. Dans son restaurant d'Avignon, Valérie Duc pense déjà à la paye de ses futurs salarié Valérie Duc : "Peut-être qu'on aura du personnel motivé, qualifié et qui aura envie de travailler !"

Augmenter les salaires et les prix à la carte

En terrasse de son restaurant d'Avignon, Eric Foriel Destezet veut associer ses clients aux efforts qu'il fait pour les serveurs et cuisiniers : "Le personnel est un des rares qui travaille le weekend, le soir et les jours fériés. Une compensation salariale me parait logique si on peut la répercuter sur nos prix. Il faudra augmenter les tarifs sur nos cartes mais c'est pas évident dans le contexte actuel: si on augmente les prix, ca ne va pas arranger le business actuel."