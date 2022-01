Les restaurateurs d'Avignon rétifs aux contrôles d'identité de leurs clients fraudeurs

Les restaurateurs de Vaucluse sont très réticents à contrôler l'identité de leurs clients. Le texte de loi sur le pass vaccinal le permet pourtant mais ce n'est pas obligatoire. Les sénateurs avaient supprimé ce contrôle d'identité. Les députés l'ont rétabli dimanche dans une version adoucie. Les restaurateurs et cafetiers pourront contrôler un document d'identité, mais seulement "lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente".

Contrôler Georges quand il présente le pass de Jacqueline

Chaque matin, Fabien, barman au Pipe-Line à Avignon, contrôle les pass vaccinal de ses clients mais ce serveur ne veut pas contrôler les cartes d'identité : "moi, ça me dérange. Ce n'est pas notre métier. On n'est pas assermenté pour contrôler l'identité". Le texte prévoit ce contrôle lorsqu'il y a un sérieux doute sur l'identité de la personne qui présente le pass mais ca ne convainc pas Eric, restaurateur au Pili à Avignon : "effectivement si on s'aperçoit que George présente un pass qui s'appelle Jacqueline, on contrôlera mais on on ne le demandera pas souvent... " Dans cet autre restaurant, Amandine la chef de salle du Molière, se demande comment elle pourra refouler les fraudeurs : "va falloir répéter des scénarios pour s'entrainer avant de rencontrer le problème".

Pas le rôle d'un barman de contrôler les identités

A Avignon, Fabio Zamora dirige le restaurant "17 Place aux Vins". Il rechigne à vérifier l'identité des clients : "ce n'est pas notre rôle de contrôler l'identité ou de vérifier si c'est un faux ou pas. Si c'est un faux pass, je ne peux rien y faire. On a déjà été contrôlé deux fois et on a eu une sanction. Ca peut être une amende ou une fermeture. En ce moment, on en a pas besoin. S'il y a des faux pass qui circulent, c'est pas notre métier. On a une grosse baisse de clientèle et une baisse de fréquentation. On refuse déjà des gens qui n'ont pas leur passe. Si désormais, on doit contrôler leur identité, ça devient compliqué".