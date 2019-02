Les restaurateurs d'Ille-et-Vilaine innovent pour recruter

Face à la pénurie de main-d'oeuvre, les restaurateurs d'Ille-et-Vilaine cherchent des solutions. L'UMIH, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie, vient de s'associer au dispositif "Cuisine Mode d'Emploi", une formation initiée par le chef étoilé Thierry Marx.

Logo de l'UMIH, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie

L'UMIH, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Ille-et-Vilaine, se mobilise pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre qui touche le secteur. Elle vient de s'associer au dispositif "Cuisine Mode d'Emploi", une formation initiée par le chef étoilé Thierry Marx, sorte d'école de la 2ème chance qui délivre aux stagiaires un certificat de qualification professionnelle en 8 semaines sans aucun critère d'âge. Seule la motivation compte ! Une formation entièrement financée, les stagiaires n'ont rien à débourser, et à la sortie ils sont opérationnels et peuvent travailler en cuisine.

François de Pena, vice-président de l'UMIH 35, était l'invité de France Bleu Armorique pour en parler.