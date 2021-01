Les restaurateurs de Dordogne dans l'attente de la réouverture de leurs établissements

Ce ne sera probablement pas le 20 janvier. Cette date initialement évoquée par le Premier ministre Jean Castex lors de sa dernière allocution sera reculée. Ce mardi, les principaux syndicats de la profession ont été reçu par le gouvernement pour évoquer la réouverture de leurs établissements. Une conférence de presse se tiendra jeudi dans l'après-midi. C'est à cette occasion que la réouverture des restaurants en France sera évoquée.

"Je fais ça pour que mes apprentis ne perdent pas la main"

Dans le Périgord, les restaurateurs sont dans l'attente. De nombreux établissements proposent de la vente à emporter, mais attendent impatiemment de pouvoir retrouver leurs clients. A l'Omelettaria, à Bergerac, la carte a été totalement revue afin de pouvoir conditionner des plats à emporter. Une formule de Burgers et des magrets sont notamment à la carte. Cette activité ne fonctionne que très peu "je fais ça pour m'occuper, j'ai besoin de travailler" explique Thierry Bonalita, le maître des lieux. "Je fais ça pour que mes apprentis ne perdent pas la main, mais les aides de l'Etat m'assure un minimum de revenu, à la différence du premier confinement".

Pour d'autres restaurants comme Le Château Les Merles à Mouleydier, ce mode de fonctionnement n'est pas possible. Trop reculé et sans expérience dans le domaine, les portes restent fermée. L'équipe espère d'autant plus qu'une date de réouverture ferme et définitive sera annoncée. Certains n'ont pas remis les pieds dans l'établissement depuis de long mois. Les propriétaires des restaurants périgourdins attendent une date ferme, et définitive, de réouverture.